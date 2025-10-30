'टॉक्सिक' की रिलीज तारीख में बदलाव होगा या नहीं? जानिए यश की फिल्म पर अपडेट

पुष्टि

'टॉक्सिक' की रिलीज पर आया अपडेट

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'अफवाहों पर विराम लगाएं... यश की टॉक्सिक में देरी नहीं होगी। 19 मार्च, 2026 को रिलीज की पुष्टि हो गई है। गुड़ीपड़वा और ईद की छुट्‌टी पर बिल्कुल सही समय है। टीम ने शूटिंग का अंतिम हिस्सा पूरा कर लिया है और जनवरी, 2026 में फिल्म का प्रचार होगा।' उन्होंने पोस्ट में आगे बताया कि 'टॉक्सिक' को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम के अलावा अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में डब किया जाएगा।