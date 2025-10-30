'टॉक्सिक' की रिलीज तारीख में बदलाव होगा या नहीं? जानिए यश की फिल्म पर अपडेट
सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' का इंजतार बेसब्री से किया जा रहा है। यह एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। यश की अभिनेत्री के तौर पर कियारा आडवाणी नजर आएंगी। वहीं नयनतारा, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय अहम किरदार में हैं। पिछले दिनों निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर और रिलीज तारीख जारी की थी। हालांकि, कुछ समय से चर्चा है कि 'टॉक्सिक' की रिलीज तारीख में बदलाव हो सकता है।
'टॉक्सिक' की रिलीज पर आया अपडेट
फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'अफवाहों पर विराम लगाएं... यश की टॉक्सिक में देरी नहीं होगी। 19 मार्च, 2026 को रिलीज की पुष्टि हो गई है। गुड़ीपड़वा और ईद की छुट्टी पर बिल्कुल सही समय है। टीम ने शूटिंग का अंतिम हिस्सा पूरा कर लिया है और जनवरी, 2026 में फिल्म का प्रचार होगा।' उन्होंने पोस्ट में आगे बताया कि 'टॉक्सिक' को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम के अलावा अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में डब किया जाएगा।
STOP THE RUMOURS... YASH'S NEXT FILM 'TOXIC' IS *NOT* DELAYED OR POSTPONED – 19 MARCH 2026 RELEASE CONFIRMED… Spoke to the producers – #Toxic is firmly on track for its [Thursday] 19 March 2026 release, perfectly timed for the festive weekend of #Ugadi, #GudiPadwa, and #Eid.… pic.twitter.com/bG1YsvdrQY— taran adarsh (@taran_adarsh) October 30, 2025