'लोकाह चैप्टर 2' का ऐलान, दुलकर सलमान और टोविनाे थॉमस संभालेंगे दूसरे भाग की कमान

लेखन नेहा शर्मा
Sep 27, 2025
02:52 pm
क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्माता दुलकर सलमान ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' के दूसरे भाग 'लोकाह चैप्टर 2' का ऐलान कर दिया है। मलयालम फिल्म 'लोकाह' का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। इसने दिग्गज अभिनेता माेहनलाल की फिल्मों को भी मात दे दी। बहरहाल, अब 'लोकाह चैप्टर 2' आ रही है, जिसकी पहल झलक के साथ-साथ इसका धमाकेदार टीजर भी रिलीज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ऐलान

फिल्म में साथ नजर आएंगे दुलकर और टोविनो थॉमस

दुलकर ने ही 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' का निर्माण किया था। अब इसकी अपार सफलता के बाद उन्होंने 'लोकाह चैप्टर 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। निर्माताओं ने फिल्म की आधिकारिक घोषणा करते हुए इसकी पहली झलक भी प्रशंसकों को दिखा दी है। सीक्वल में दुलकर ही मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, वहीं उनके साथ अभिनेता टोविनो थॉमस अपनी अदाकारी का तड़का लगाते दिखेंगे। जबकि खुद अभिनेता दुलकर सलमान भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे।

किरदार

माइकल और चार्ली की जोड़ी मचाएगी धमाल

फिल्म का टीजर और पोस्टर साझा करते हुए दुलकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मिथकों से परे, किंवदंतियों से परे। एक नया अध्याय शुरू। 'लोकाह चैप्टर 2'।' दूसरे भाग की पहली झलक में टोविनो और दुलकर एक अंधेरी सी जगह में बैठे बातें कर रहे हैं। दोनों अपने-अपने किरदार। टोविनो फिल्म में माइकल की भूमिका में होंगे तो दुलकर सलमान को चार्ली के किरदार में देखा जाएगा। टीजर में 'लोकाह चैप्टर 2' के दमदार VFX भी ध्यान खींचते हैं।

ट्विटर पोस्ट

