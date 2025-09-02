'लोकाह..' की सुपरहीरो कल्याणी प्रियदर्शन कौन हैं, जिन्हे कहा जा रहा भारत की 'गैल गैडोट'?

साउथ सिनेमा से एक सुपरहीरो फिल्म निकलकर आई है, जिसका नाम है 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा', जिसमें सुपरहीरो का किरदार एक अभिनेत्री निभा रही हैं। इस फिल्म के निर्माता दुलकर सलमान हैं। इस मलयालम फिल्म ने सिनेमाघरों में लगी सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'हृदयपूर्वम' को भी धूल चटा दी है। इसी के साथ चर्चा में आ गई हैं फिल्म की हीरोइन कल्याणी प्रियदर्शन, जिनकी तुलना 'वंडर वुमन' गैल गैडोट से की जा रही है। आइए उनके बारे में जानें।

फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा' बनी दर्शकों की पहली पसंद 'लोकाह चैप्टर 1- चंद्रा' सिनेमाघरों में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। माना जा रहा था कि ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। धीमी शुरुआत ने इस कयास को और मजबूती दे दी, लेकिन वीकेंड में इसने ऐसी बाजी पलटी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिल्म ने सोमवार को पहले दिन से भी ज्यादा कारोबार करके दिखाया है। 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म 5 दिन में 33 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

परिचय मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी हैं कल्याणी इस फिल्म के जरिए भारत को अपनी पहली महिला सुपरहीरो मिली है और वो हैं कल्याणी प्रियदर्शन, जिनका नाम इन दिनों सिनेप्रेमियों की जुबां पर है। सोशल मीडिया पर कल्याणी छाई हुई हैं। लोग उनके बारे में जानने को उतावले हो रहे हैं। इस फिल्म और अपने दमदार अभिनय से कामयाबी की पटरी पर सरपट दौड़ रहीं कल्याणी 32 साल की हैं। कल्याणी, 'हंगामा', 'हेरा फेरी' और 'भागम भाग' जैसी कई सफल फिल्में बना चुके निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी हैं।

शुरुआत ऋतिक रोशन की फिल्म से शुरू हुआ फिल्मी सफर कल्याणी का जन्म 5 अप्रैल 1993 को चेन्नई में एक मलयाली परिवार में हुआ था। उनके मां लिसी भी अभिनेत्री हैं। कल्याणी का एक छोटा भाई भी है। कल्याणी ने अपनी स्कूली शिक्षा लेडी अंडाल, चेन्नई से की और आगे की पढ़ाई सिंगापुर में पूरी की, जहां उन्होंने थिएटर ग्रुप्स में भी काम किया। कल्याणी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2013 में ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 3' से एक सहायक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में की थी।