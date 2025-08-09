'क्योंकि सास भी...' से जब स्मृति ईरानी हुईं बाहर, इस अभिनेत्री पर टूट पड़े थे दर्शक

बदलाव ...जब शो से बाहर हुईं स्मृति 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी विरानी के रूप में स्मृति ईरानी का चेहरा लोगों के दिलों-दिमाग में इस कदर बस गया था कि वे उनके सिवा इस शो में किसी दूसरी अभिनेत्री के बारे में सोच तक नहीं सकते थे, लेकिन जब शो में ट्विस्ट डालने के चक्कर में निर्माताओं ने स्मृति को इससे बाहर किया तो लोगों को तगड़ा झटका लगा। दर्शकों ने एकता को जमकर खरी-खोटी सुनाई और शो की TRP बुरी तरह गिर गई।

वापसी रूठे हुए दर्शकों को मनाने के लिए शो में कराई गई स्मृति की वापसी स्मृति ने तुलसी के किरदार को घर-घर में मशहूर कर दिया था। यह किरदार इस कदर अमर हो गया कि लोग आज भी तुलसी के रूप में स्मृति को ही याद करते हैं। तभी तो उनका शो से जाना लोगों को कतई रास नहीं आया। नतीजतन स्मृति को इसमें वापस शो में लाना पड़ा। स्मृति की वापसी की खबर से शो के प्रशंसकों की जान में जान आई और एक बार फिर यह TRP की रेस में कमाल दिखाने लगा।

अभिनेत्री गौतमी कपूर ने ली थी स्मृति की जगह स्मृति की जगह अभिनेत्री गौतमी कपूर ने ली थी, जिनकी एंट्री से दर्शक बुरी तरह भड़क गए थे। लोगों ने गौतमी को खूब ट्रोल किया था। वो बस 1 ही साल तक इस शो में नजर आई थीं। गौतमी कहती हैं कि लोग बहुत नाराज थे। उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वह जानती हैं कि ये सब उनके पेशे का हिस्सा है। उन्होंने पहला सीन शूट किया तो वो कांप रही थीं, क्योंकि स्मृति के फैंस उनसे खफा थे।