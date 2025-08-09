'क्योंकि सास भी...' से जब स्मृति ईरानी हुईं बाहर, इस अभिनेत्री पर टूट पड़े थे दर्शक
क्या है खबर?
एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' टीवी पर आते ही छा चुका है। महज एक हफ्ते के अंदर ही इसने इतिहास रच दिया है। शो के साथ-साथ इसकी मुख्य अदाकारा स्मृति ईरानी भी खूब वाहवाही लूट रही हैं। आज हम आपको 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के उस ट्विस्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें स्मृति की जगह अभिनेत्री गौतमी कपूर को शो में शामिल किया गया था।
बदलाव
...जब शो से बाहर हुईं स्मृति
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी विरानी के रूप में स्मृति ईरानी का चेहरा लोगों के दिलों-दिमाग में इस कदर बस गया था कि वे उनके सिवा इस शो में किसी दूसरी अभिनेत्री के बारे में सोच तक नहीं सकते थे, लेकिन जब शो में ट्विस्ट डालने के चक्कर में निर्माताओं ने स्मृति को इससे बाहर किया तो लोगों को तगड़ा झटका लगा। दर्शकों ने एकता को जमकर खरी-खोटी सुनाई और शो की TRP बुरी तरह गिर गई।
वापसी
रूठे हुए दर्शकों को मनाने के लिए शो में कराई गई स्मृति की वापसी
स्मृति ने तुलसी के किरदार को घर-घर में मशहूर कर दिया था। यह किरदार इस कदर अमर हो गया कि लोग आज भी तुलसी के रूप में स्मृति को ही याद करते हैं। तभी तो उनका शो से जाना लोगों को कतई रास नहीं आया। नतीजतन स्मृति को इसमें वापस शो में लाना पड़ा। स्मृति की वापसी की खबर से शो के प्रशंसकों की जान में जान आई और एक बार फिर यह TRP की रेस में कमाल दिखाने लगा।
अभिनेत्री
गौतमी कपूर ने ली थी स्मृति की जगह
स्मृति की जगह अभिनेत्री गौतमी कपूर ने ली थी, जिनकी एंट्री से दर्शक बुरी तरह भड़क गए थे। लोगों ने गौतमी को खूब ट्रोल किया था। वो बस 1 ही साल तक इस शो में नजर आई थीं। गौतमी कहती हैं कि लोग बहुत नाराज थे। उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वह जानती हैं कि ये सब उनके पेशे का हिस्सा है। उन्होंने पहला सीन शूट किया तो वो कांप रही थीं, क्योंकि स्मृति के फैंस उनसे खफा थे।
रिकॉर्ड
टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बनीं स्मृति
बता दें कि एकता के इसी लोकप्रिय टीवी शो से स्मृति ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्हें हर एपिसोड के लिए महज 1,800 रुपये मिलते थे। अब वह प्रति एपिसोड से 14 लाख रुपये ले रही हैं और इसी के साथ टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री बन चुकी हैं। स्मृति का इस पर कहना है कि वह जो कुछ भी कमा रही हैं, ये सब उनकी कड़ी मेहनत का फल है।