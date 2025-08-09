टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'शोले', 4K में चलेगा अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म का जादू

घोषणा फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने किया धमाकेदार ऐलान फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर शोले के 4K रिस्टोर्ड वर्जन के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर की घोषणा की। फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए संस्था ने लिखा, 'रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी महान फिल्म 'शोले' टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव(TIFF) के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के साथ 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यह स्पेशल स्क्रीनिंग 6 सितंबर, 2025 को 1,800 सीटों वाले रॉय थॉमसन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में होगी।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Here's a look at the original poster of the cinematic epic ‘Sholay’ (1975), directed by Ramesh Sippy as it celebrates 50 years with the North American Premiere of the restored version at the 50th edition of the Toronto International Film Festival! Poster credit - SMM Ausaja. pic.twitter.com/7JsRXXOu4W — Film Heritage Foundation (@FHF_Official) August 9, 2025

नाराजगी देसी प्रशंसक हुए नाराज फिल्म को 4K क्वॉलिटी में फिर से तैयार किया है। हालांकि, इससे कुछ देसी प्रशंसक बड़े नाराज हैं। उनकी मांग है कि इसका 4K वर्जन भारत के सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाना चाहिए। भारत में फिल्म का प्रीमियर नहीं होने से भारतीय फैंस नाराज हैं। एक शख्स ने लिखा, 'इस फिल्म को FHF, PVR-INOX या सिनेपोलिस के साथ मिलकर देशभर में रिलीज करना चाहिए। एक ने लिखा, 'रमेश सिप्पी को मुंबई में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखनी चाहिए।'

आवारा पिछले साल 'आवारा' पहुंची थी टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने दर्शकों के दिल में ऐसी जगह बनाई कि वो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। राज कपूर ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्मों की सौगात दी। उनकी सदाबहार फिल्में आज भी प्रशंसकों की पसंद में शामिल हैं। पिछले साल टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के क्लासिक सेक्शन में उनकी फिल्म 'आवारा' को दिखाया गया था। यह फिल्म भी अपने 4K रेस्टोरेशन को लेकर खूब सुर्खियों में रही थी।