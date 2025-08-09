LOADING...
टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी 'शोले' (तस्वीर: एक्स/@FHF_Official)

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'शोले', 4K में चलेगा अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म का जादू

लेखन नेहा शर्मा
Aug 09, 2025
06:46 pm
क्या है खबर?

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी लोकप्रियता पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती हैं। वैसी ही फिल्म है 'शोले', जो गुजरते समय के साथ हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शुमार हो गई। यह फिल्म हमेशा सिने प्रेमियों की यादों में जिंदा रहेगी। फिल्म का जिक्र इसलिए कि इसकी रिलीज के 50 साल पूरे होने पर इसकी स्क्रीनिंग प्रतिष्ठित टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महाेत्सव में की जाएगी। इससे भी खास बात ये कि 4K में दर्शक इस फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे।

घोषणा

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने किया धमाकेदार ऐलान

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर शोले के 4K रिस्टोर्ड वर्जन के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर की घोषणा की। फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए संस्था ने लिखा, 'रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी महान फिल्म 'शोले' टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव(TIFF) के उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के साथ 50 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यह स्पेशल स्क्रीनिंग 6 सितंबर, 2025 को 1,800 सीटों वाले रॉय थॉमसन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में होगी।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

नाराजगी

देसी प्रशंसक हुए नाराज

फिल्म को 4K क्वॉलिटी में फिर से तैयार किया है। हालांकि, इससे कुछ देसी प्रशंसक बड़े नाराज हैं। उनकी मांग है कि इसका 4K वर्जन भारत के सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाना चाहिए। भारत में फिल्म का प्रीमियर नहीं होने से भारतीय फैंस नाराज हैं। एक शख्स ने लिखा, 'इस फिल्म को FHF, PVR-INOX या सिनेपोलिस के साथ मिलकर देशभर में रिलीज करना चाहिए। एक ने लिखा, 'रमेश सिप्पी को मुंबई में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखनी चाहिए।'

आवारा

पिछले साल 'आवारा' पहुंची थी टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने दर्शकों के दिल में ऐसी जगह बनाई कि वो आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। राज कपूर ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्मों की सौगात दी। उनकी सदाबहार फिल्में आज भी प्रशंसकों की पसंद में शामिल हैं। पिछले साल टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के क्लासिक सेक्शन में उनकी फिल्म 'आवारा' को दिखाया गया था। यह फिल्म भी अपने 4K रेस्टोरेशन को लेकर खूब सुर्खियों में रही थी।

फिल्म

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खास स्थान रखती है 'शोले'

15 अगस्‍त 1975 को आपातकाल के दौरान रिलीज हुई अमिताभ बच्‍चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे सितारों से सजी शोले ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। फिल्म के गानों से लेकर इसके डायलॉग तक आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। शोले आज भी दुनियाभर में 25 करोड़ से ज्यादा दर्शकों के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बनी हुई है।