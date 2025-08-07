'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो जारी, शिल्पा शेट्टी समेत दिखेंगे ये सितारे
क्या है खबर?
कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इस शो के नए एपिसोड का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है। शो में नए एपिसोड में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ नजर आएंगी। हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम भी इस शो का हिस्सा होंगे।
प्रोमो
कब और कहां देख पाएंगे ये एपिसोड?
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के नए प्रोमो में शिल्पा, शमिता, हुमा और साकिब शो के होस्ट कपिल के साथ खूब मस्ती और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'प्यार की भाषा? अपमान। इस फनीवार में इन भाई-बहनों से मिलिए।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस एपिसोड को आप 9 अगस्त को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Love language? Insults. Meet the siblings this Funnyvaar 🤭— Netflix India (@NetflixIndia) August 7, 2025
Celebrate Raksha Bandhan with Shilpa & Shamita Shetty, Huma Qureshi and Saqib Saleem on The Great Indian Kapil Show, this Saturday, at 8 PM, only on Netflix. pic.twitter.com/ELREC5Xfb5