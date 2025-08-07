'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो जारी, शिल्पा शेट्टी समेत दिखेंगे ये सितारे

लेखन दीक्षा शर्मा 02:14 pm Aug 07, 202502:14 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इस शो के नए एपिसोड का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है। शो में नए एपिसोड में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ नजर आएंगी। हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम भी इस शो का हिस्सा होंगे।