'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो जारी, शिल्पा शेट्टी समेत दिखेंगे ये सितारे
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
02:14 pm
क्या है खबर?

कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इस शो के नए एपिसोड का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है। शो में नए एपिसोड में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ नजर आएंगी। हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम भी इस शो का हिस्सा होंगे।

कब और कहां देख पाएंगे ये एपिसोड?

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के नए प्रोमो में शिल्पा, शमिता, हुमा और साकिब शो के होस्ट कपिल के साथ खूब मस्ती और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'प्यार की भाषा? अपमान। इस फनीवार में इन भाई-बहनों से मिलिए।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस एपिसोड को आप 9 अगस्त को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

