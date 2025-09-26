कुनिका सदानंद ने खोली थी कुमार सानू की पोल, रीता भट्टाचार्य बोलीं- और तुमने क्या किया?
क्या है खबर?
पिछले कुछ दिनों से गायक कुमार सानू अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी उनके पुराने रिश्तों पर बात हो रही है तो कभी उनकी शादीशुदा जिंदगी पर। कुछ दिन पहले उनकी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने गायक पर संगीन आरोप लगाए थे और अब रीता, कुमार सानू के साथ 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली कुनिका सदानंद पर भड़की हैं। उन्होंने कुनिका को उनके दावों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है।
दो टूक
रीता ने कहा- तुम भी तो यही कर रही थी, जो सानू जी ने किया
विरल भयानी के साथ एक बातचीत में हाल ही में रीता ने खुलासा किया कि जब कुनिका अपने बेटे के साथ प्रेगनेंट थीं, तब वह सानू संग रिलेशनशिप में थीं। उन्होंने कहा, "जब उन्होंने (कुनिका) सानू जी के किसी और के साथ अफेयर की बात कही तो वो भी यही कर रही थीं। जब सानू मेरे साथ रह रहे थे, तब उनका अफेयर चल रहा था, उनकी मुझसे शादी हो चुकी थी, मैं अपने बेटे जान के साथ प्रेगनेंट थी।"
नाराजगी
"आप 70 साल में शादी करके मां बन रहीं, वो कुछ नहीं?"
रीता बोलीं, "कुनिका सबको बता रही हैं कि वो 27 सालों से अपने दुःख को दबा रही थीं। अरे आपका एक 26 साल का बेटा है। आपको इतना दुःख कहां से मिला? हमने कभी नहीं सुना कि आप किसी शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बना सकते हैं। आप एक 70 साल की महिला होकर शादी कर सकती हैं और आपका 26 साल का बेटा हो सकता है? मेरे देश में ऐसा नहीं है।"
बयान
क्या कहा था कुनिका ने?
बता दें कि 'बिग बॉस 19' में कुनिका को ये कहते हुए सुना गया था, "मैंने 27 साल तक अपने रिश्ते को छुपाया। ये एक लिव-इन रिलेशनशिप थी। वो शादीशुदा था लेकिन अपनी पत्नी से दूर था। हालांकि, फिर मेरे साथ रहते हुए उसका अफेयर शुरू हो गया और उसने मुझे धोखा दिया। तभी मैंने उसे छोड़ दिया।" इससे पहले कुनिका को यह कहते हुए देखा गया था कि कैसे सानू और वो एक-दूसरे को पति-पत्नी मानते थे।
रिश्ता
रीता-सानू की मुलाकात, शादी और तलाक
कुमार सानू ने पहली शादी रीता से की थी। उनकी पहली मुलाकात कोलकाता (तब कलकत्ता) में हुई थी। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और मुंबई में दोनों ने शादी कर ली। साल 1988 में सानू के घर बेटे जस्सी का जन्म हुआ, वहीं कुछ समय बाद 2 और बेटे जीको और जान हुए। साल 1993 में सानू का नाम कुनिका के साथ जुड़ा। उनके इस अफेयर ने रीता को तोड़ दिया। बाद में दोनों का तलाक हो गया।