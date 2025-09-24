'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद पर भड़कीं फरहाना भट्ट, बोलीं- वीकएंड पर पूरा खानदान आएगा
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन प्रतियोगियों के बीच कहासुनी और हाथापाई जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यह शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें रोमांच बढ़ता जा रहा है। पहले दिन से ही 'बिग बॉस' के घर में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच जोरदार बहस होती दिख रही है।
प्रोमो
आप सीधा मुझसे बात करिए- फरहाना
प्रोमो की शुरुआत में देखा जाता है कि कुनिका सभी प्रतिभागियों के साथ बैठी हुई हैं और फरहाना को स्वार्थी कहती हैं। फिर फरहाना गुस्से में कुनिका से कहती हैं, "आप सीधा मुझसे बात करिए। ये सब अपनी फिल्मों में रखिए, मेरे सामने बकवास नहीं। मैं आपके लेवल पर आई, तो वीकएंड पर आपका पूरा खानदान आएगा, याद रखना कुनिका।" 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Matter hua kuch zyaada hi escalate, jab Farhana aur Kunickaa mein hui heated argument. 😨— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 24, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
Watch Now: https://t.co/wpGGfH0z0T#BiggBossOnJioHotstar #BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/ik8OSisUJO