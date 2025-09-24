'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद पर भड़कीं फरहाना भट्ट, बोलीं- वीकएंड पर पूरा खानदान आएगा 

प्रोमो

आप सीधा मुझसे बात करिए- फरहाना

प्रोमो की शुरुआत में देखा जाता है कि कुनिका सभी प्रतिभागियों के साथ बैठी हुई हैं और फरहाना को स्वार्थी कहती हैं। फिर फरहाना गुस्से में कुनिका से कहती हैं, "आप सीधा मुझसे बात करिए। ये सब अपनी फिल्मों में रखिए, मेरे सामने बकवास नहीं। मैं आपके लेवल पर आई, तो वीकएंड पर आपका पूरा खानदान आएगा, याद रखना कुनिका।" 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।