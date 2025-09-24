LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद पर भड़कीं फरहाना भट्ट, बोलीं- वीकएंड पर पूरा खानदान आएगा 
'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद पर भड़कीं फरहाना भट्ट, बोलीं- वीकएंड पर पूरा खानदान आएगा 
कुनिका सदानंद पर आगबबूला हुईं फरहाना भट्ट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iam_kunickaasadanand)

'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद पर भड़कीं फरहाना भट्ट, बोलीं- वीकएंड पर पूरा खानदान आएगा 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 24, 2025
04:43 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन प्रतियोगियों के बीच कहासुनी और हाथापाई जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यह शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें रोमांच बढ़ता जा रहा है। पहले दिन से ही 'बिग बॉस' के घर में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच जोरदार बहस होती दिख रही है।

प्रोमो

आप सीधा मुझसे बात करिए- फरहाना 

प्रोमो की शुरुआत में देखा जाता है कि कुनिका सभी प्रतिभागियों के साथ बैठी हुई हैं और फरहाना को स्वार्थी कहती हैं। फिर फरहाना गुस्से में कुनिका से कहती हैं, "आप सीधा मुझसे बात करिए। ये सब अपनी फिल्मों में रखिए, मेरे सामने बकवास नहीं। मैं आपके लेवल पर आई, तो वीकएंड पर आपका पूरा खानदान आएगा, याद रखना कुनिका।" 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो 