'बिग बॉस 19': कौन हैं कुनिका सदानंद, जिनके समर्थन में उतरीं गौहर खान? 

सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में बहस और टकराव का माहौल बना हुआ है। शो में पहले दिन से ही झगड़े और तकरार देखने को मिल रहे हैं। 'बिग बॉस 19' के घर में एक ऐसी प्रतियोगी हैं, जिनसे हर किसी की बहस हो जाती है और वो हैं कुनिका सदानंद। अब 'बिग बॉस 7' की विजेता गौहर खान ने कुनिका का समर्थन किया है। आइए जानें गौहर ने क्या लिखा।

बयान वो तुम्हारी मां की उम्र की हैं- गौहर जौहर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'कुनिका सदानंद के लिए बुरा लग रहा है। सब लोग बदतमीजी करके चले जाते हैं। वो तुम्हारी मां की उम्र की हैं। थोड़ी दया करो... मुझे लगता है कि हर कोई उनके लहजे को गलत समझ रहा है।' गौहर के अलावा कई सोशल मीडिया यूजर्स भी कुनिका का समर्थन कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

परिचय गायिका भी हैं कुनिका कुनिका एक भारतीय अभिनेत्री, अधिवक्ता, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभिनेत्री होने के साथ-साथ वह एक गायिका भी हैं। उन्होंने 1996 में 'लाखों में एक' और 2002 में 'कुनिका' नामक पॉप एल्बम जारी किए थे। इसके अलावा कुनिका ने साल 2006 में अपना तीसरा एल्बम 'जूमबिश' रिलीज किया था, जिसे काफी पसंद किया गया। कुनिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में 1988 में आई एक हॉरर हिंदी फिल्म 'कब्रिस्तान' से की थी।