करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रिया कपूर को फटकारा

मंजूरी मानी गई भाई-बहन की मांग दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायिक गगनदीप जिंदल ने विवादित वसीयत की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट का ये फैसला समायरा और कियान कपूर के उस निरंतर संघर्ष की जीत है, जो वे नवंबर 2025 से लड़ रहे थे। भाई-बहन की मांग थी कि इस दस्तावेज की विशेषज्ञ जांच होनी चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि वसीयत कब और कैसे बनाई गई और क्या यह वास्तव में उनके पिता की अंतिम इच्छाओं को दर्शाती है।

दावा क्या प्रिया कपूर हैं संजय के पूरे साम्राज्य की इकलौती वारिस? कोर्ट ने गौर किया कि इस जांच का विरोध करने वाले प्रिया और उनके बेटे अकेले थे। वसीयत की निष्पादक श्रद्धा सूरी मारवाह और संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी इस फॉरेंसिक जांच पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उधर प्रिया का कहना है कि संजय की वसीयत उनकी मौजूदगी में तैयार और साइन हुई थी। प्रिया का साफ कहना है कि संजय कपूर के पूरे बिजनेस साम्राज्य की इकलौती उत्तराधिकारी वही हैं।

खारिज वसीयत विवाद में अदालत ने प्रिया के तर्क ठुकराए वसीयत की मुख्य लाभार्थी होने के बावजूद प्रिया ने इसकी फॉरेंसिक जांच का कड़ा विरोध किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि वसीयत एक 'गोपनीय दस्तावेज' है और रजिस्ट्रार के पास इसकी वैज्ञानिक जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। अदालत ने प्रिया के तर्क खारिज कर दिए। समायरा कपूर के वकील ने कहा कि रजिस्ट्रार फॉरेंसिक जांच की पूरी अनुमति दे सकते हैं और 'गोपनीयता' के नाम पर वसीयत की समीक्षा नहीं रोकी जा सकती।