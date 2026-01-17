संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने ननद मंधिरा को घसीटा कोर्ट, ठोका मानहानि का मुकदमा

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार में चल रही संपत्ति और विरासत की लड़ाई अब एक बेहद कड़वे मोड़ पर पहुंच गई है। संजय की पत्नी प्रिया सचदेव ने अपनी ही ननद मंधिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रिया का आरोप है कि मंधिरा सोशल मीडिया और साक्षात्कारों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश रच रही हैं।

बयान करिश्मा के समर्थन में उतरीं मंधिरा ने प्रिया पर बोला था हमला प्रिया का दावा है कि मंधिरा उनके चरित्र और इरादों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। हाल ही में प्रिया ने पटियाला हाउस अदालत में एक याचिका दायर कर करिश्मा और संजय कपूर के तलाक से जुड़े प्रमाणित दस्तावेजों की मांग की थी। इसके बाद मंधिरा ने मीडिया में बयान दिया था कि प्रिया के 'आचरण और मकसद' संदिग्ध हैं। करिश्मा का समर्थन कर उन्होंने प्रिया पर जमकर निशाना साधा था।

मांग झूठे बयान और अपमानजनक कटाक्ष, प्रिया ने की आपराधिक कार्रवाई की मांग प्रिया के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में दलील दी है कि मंधिरा के बयान न केवल झूठे हैं, बल्कि वो उन मामलों पर भी टिप्पणी कर रही हैं, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन बयानों से उनकी छवि को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसके लिए वो आपराधिक कार्रवाई चाहती हैं। प्रिया के मुताबिक, मंधिरा ने उन पर अपमानजनक कटाक्ष किए हैं, जिनका मकसद उनके प्रति नफरत पैदा करना, उनका मजाक उड़ाना और उन्हें समाज से बहिष्कृत करना है।

