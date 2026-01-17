संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने ननद मंधिरा को घसीटा कोर्ट, ठोका मानहानि का मुकदमा
क्या है खबर?
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार में चल रही संपत्ति और विरासत की लड़ाई अब एक बेहद कड़वे मोड़ पर पहुंच गई है। संजय की पत्नी प्रिया सचदेव ने अपनी ही ननद मंधिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रिया का आरोप है कि मंधिरा सोशल मीडिया और साक्षात्कारों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश रच रही हैं।
आरोप
प्रिया का आरोप- बदनाम कर रही ननद
करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के निधन के बाद शुरू हुआ ये पारिवारिक विवाद अब सरेआम कानूनी जंग में तब्दील हो चुका है। संजय की वर्तमान पत्नी प्रिया ने अपनी ननद मंधिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। प्रिया का आरोप है कि मंधिरा सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और मीडिया इंटरव्यू के जरिए उनके खिलाफ एक सोची-समझी और जानबूझकर नफरत फैलाने वाली मुहिम चला रही हैं।
बयान
करिश्मा के समर्थन में उतरीं मंधिरा ने प्रिया पर बोला था हमला
प्रिया का दावा है कि मंधिरा उनके चरित्र और इरादों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। हाल ही में प्रिया ने पटियाला हाउस अदालत में एक याचिका दायर कर करिश्मा और संजय कपूर के तलाक से जुड़े प्रमाणित दस्तावेजों की मांग की थी। इसके बाद मंधिरा ने मीडिया में बयान दिया था कि प्रिया के 'आचरण और मकसद' संदिग्ध हैं। करिश्मा का समर्थन कर उन्होंने प्रिया पर जमकर निशाना साधा था।
मांग
झूठे बयान और अपमानजनक कटाक्ष, प्रिया ने की आपराधिक कार्रवाई की मांग
प्रिया के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में दलील दी है कि मंधिरा के बयान न केवल झूठे हैं, बल्कि वो उन मामलों पर भी टिप्पणी कर रही हैं, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन बयानों से उनकी छवि को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसके लिए वो आपराधिक कार्रवाई चाहती हैं। प्रिया के मुताबिक, मंधिरा ने उन पर अपमानजनक कटाक्ष किए हैं, जिनका मकसद उनके प्रति नफरत पैदा करना, उनका मजाक उड़ाना और उन्हें समाज से बहिष्कृत करना है।
लड़ाई
तलाक दस्तावेजों से भड़की ननद-भाभी की जंग
प्रिया द्वारा संजय और करिश्मा के तलाक के दस्तावेज मांगने पर कोर्ट ने हाल ही में करिश्मा को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। इसी कानूनी प्रक्रिया के बीच ननद-भाभी की ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मामला अब केवल संपत्ति का नहीं रह गया है, बल्कि व्यक्तिगत आरोपों और मानहानि की लड़ाई बन चुका है। प्रिया ने मंधिरा को कोर्ट में घसीटकर ये साफ कर दिया है कि वाे अपनी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगी।