एलन मस्क ने की OpenAI के ChatGPT की कड़ी आलोचना, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

एलन मस्क ने OpenAI के खिलाफ दायर मुकदमे को लेकर उसके सुरक्षा रिकॉर्ड पर हमला बोला है और दावा किया कि उनकी कंपनी xAI सुरक्षा को बेहतर प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि ग्रोक की वजह से किसी ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन ChatGPT की वजह से ऐसा लगता है कि लोगों ने आत्महत्या की है। यह टिप्पणी मार्च, 2023 में मस्क द्वारा हस्ताक्षरित एक सार्वजनिक पत्र के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में सामने आई।