ओडिशा: युवती से एक दिन में प्रेमी और अजनबी ने किया बलात्कार, फिर इमारत से फेंका

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 23 वर्षीय युवती के साथ एक ही दिन में 2 बार बलात्कार किया गया। इसके बाद युवती को 4 मंजिला इमारत की छत से फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवती के साथ पहले उसके प्रेमी ने दुष्कर्म किया। इसके बाद मदद की पेशकश करने वाले एक अजनबी ने भी दरिंदगी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

शुरुआत प्रेमी ने शादी के बहाने मंदिर बुलाया, फिर किया दुष्कर्म पुलिस के मुताबिक, यह घटना 22 फरवरी की है। इस दिन सुबह लगभग 10 बजे युवती को उसके प्रेमी सोमनाथ ओझा ने शादी का झांसा देकर जगतसिंहपुर के सरला मंदिर में मिलने बुलाया। युवती जब वहां पहुंची, तो शादी करने के बजाय आरोपी प्रेमी उसे सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे रहमा बस स्टैंड पर अकेला छोड़कर फरार हो गया।

अनजान मदद के बहाने अनजान युवक ने घर ले जाकर किया दुष्कर्म घटना के बाद युवती रहमा बस स्टैंड पर परेशान हालत में खड़ी रही। इसी दौरान बाइक पर झारखंड के धनबाद का रहने वाले शुभम कुमार वहां पहुंचा। उसने युवती को अकेला देखकर मदद की पेशकश की। इसके बाद वह युवती को पारादीप स्थित अपने किराए के मकान पर ले गया और दोबारा दुष्कर्म किया। फिर युवती को 4 मंजिला इमारत की छत से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। गिरने से युवती की मौके पर ही मौत हो गई।

शिकायत भाई ने दर्ज कराई शिकायत 22 फरवरी को जब युवती देर शाम तक घर नहीं लौटी तो 23 को उसके भाई ने तिरतोल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 23 फरवरी को युवती का शव मिलने के बाद एक अस्वाभाविक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद भाई ने 25 फरवरी को पारादीप मॉडल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बहन के साथ 22 फरवरी को बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।

आरोपी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जगतसिंहपुर के SP अंकित कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रेमी सोमनाथ पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87,75(2),79,69,64(2)(m) लगाई गई है। वहीं, शुभम पर भी दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया है।