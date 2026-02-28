सुनेत्रा पवार को MSC बैंक से जुड़े 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ी राहत

25,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में सुनेत्रा पवार और अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई है

लेखन आबिद खान 10:57 am Feb 28, 202610:57 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से जुड़े कथित 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है। मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की आपत्ति याचिका और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है। यानी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा समेत 70 से ज्यादा लोगों को क्लीन चिट मिल गई है।