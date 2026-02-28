अरिजीत सिंह का संन्यास की घोषणा के बाद पहला धमाका, शेखर रवजियानी संग रिलीज किया 'रैना' 

सुरों के बादशाह अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की चौंकाने वाली घोषणा के बाद एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने मशहूर संगीतकार शेखर रवजियानी के साथ अपना नया स्वतंत्र ट्रैक 'रैना' रिलीज कर दिया है। फिल्मी गानों की दुनिया को अलविदा कहने के बाद अरिजीत का ये नया अवतार उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, जो उनके संगीत के एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है।

शुरुआत अरिजीत की नई पारी दिग्गज संगीतकार शेखर रवजियानी के साथ मिलकर तैयार किया गया ये गाना अरिजीत के संगीत के एक नए और स्वतंत्र सफर की शुरुआत माना जा रहा है। अरिजीत ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैंस को इस नए गाने का अपडेट फैंस को दिया। फिल्मों से दूरी बनाने के फैसले के बाद 'रैना' उनका वो पहला गाना है, जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र कलाकृति है।

खुशी 'रैना' का ऐलान होते ही खुशी से झूम उठे फैंस 'रैना' के जरिए अरिजीत और शेखर रवजियानी की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। इससे पहले 2023 में उनका स्वतंत्र गाना 'कसम से' जबरदस्त हिट रहा था। अरिजीत ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर इस नए ट्रैक का ऐलान किया, कमेंट सेक्शन शुभकामनाओं और तारीफों से भर गया। फैंस इस बात से ही खुश हैं कि भले ही अरिजीत फिल्मों में न सुनाई दें, लेकिन वे स्वतंत्र संगीत के जरिए अपने श्रोताओं से जुड़े रहेंगे।

Advertisement

Advertisement