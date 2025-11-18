'धुरंधर' के ट्रेलर पर दीपिका पादुकोण की मजेदार प्रतिक्रिया, लिखा- गिरगिट वापस आ गया
बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी ताजा तस्वीरें हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हालांकि इस बार दीपिका का एक कमेंट लोगों का काफी ध्यान खींच रहा है। यह कमेंट उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर पर किया है। 'धुरंधर' रणवीर की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के टीजर की तरह ही, इसका ट्रेलर भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
'धुरंधर' के ट्रेलर पर दीपिका ने किया ये कमेंट
रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर आगामी फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर साझा किया है। इसके बाद से प्रशंसक और फिल्मी सितारे ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इस सूची में दीपिका का नाम भी शामिल है, जिन्होंने लिखा, 'गिरगिट वापस आ गया है!!!' इसी के साथ में उन्होंने फायर इमोजी का इस्तेमाल किया है। दीपिका के अलावा 'धुरंधर' के ट्रेलर पर, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, सारा अर्जुन, जोया अख्तर और मौनी रॉय की साकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं।
फिल्म 'धुरंधर' के बारे में
रणवीर की 'धुरंधर' जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन आदित्य धर ने किया है। इसके निर्माता भी आदित्य, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं। फिल्म में अभिनेता ने एक राॅ एजेंट का किरदार निभाया है। उनके साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में सारा नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है।