'धुरंधर' के ट्रेलर पर दीपिका पादुकोण की मजेदार प्रतिक्रिया, लिखा- गिरगिट वापस आ गया

लेखन ज्योति सिंह 08:22 pm Nov 18, 202508:22 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी ताजा तस्वीरें हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हालांकि इस बार दीपिका का एक कमेंट लोगों का काफी ध्यान खींच रहा है। यह कमेंट उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर पर किया है। 'धुरंधर' रणवीर की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के टीजर की तरह ही, इसका ट्रेलर भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।