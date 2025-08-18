करण जौहर साल 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार, खुद से किया ये वादा
क्या है खबर?
करण जौहर बॉलीवुड की वो हस्ती हैं, जिनकी खूब आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी। वह न सिर्फ आज के दौर के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं, बल्कि उन्होंने अपने निर्देशन से बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी हैं। करण ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह समंदर किनारे नजर आ रहे हैं। इसके साथ करण ने बताया कि वह साल 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।
पोस्ट
करण ने लिखा लंबा-चौड़ा नोट
करण ने लिखा, 'सूर्य, समुद्र और स्पष्टता। पिछला साल खुद के मूल्यांकन, खुलासों और संकल्पों वाला साल रहा। ऐसा लगता है मानो मेरी जिंदगी का नया 2.0 संस्करण शुरू हो रहा है, जहां आप अपनी असली चीजों और भावनाओं को महत्व देते हैं। 2026 वो साल है, जब मैं सेट पर वापस आऊंगा। एक वादा जो मैंने खुद से किया है, क्योंकि वो न सिर्फ मेरी खुशी का ठिकाना है, बल्कि जिंदगी का मेरा एकमात्र मकसद भी है।'
वादा
मैं दूसरों को खुश क्यों करूं- करण
करण ने आगे लिखा, 'पुराने जमाने के हिंदी सिनेमा की सभी जरूरी बातों के साथ कहानियां सुनाना, ये मेरे डीएनए में है तो इससे दूर क्यों भागूं। क्यों उन लोगों को खुश करने की कोशिश करूं जिन्हें मैं जानता ही नहीं। ये सारी बातें कई विचारों का संगम लग सकती हैं, लेकिन ये स्पष्टता के साथ आती हैं।' बता दें कि करण पिछली बार फिल्म 'धड़क 2' लेकर आए थे, लेकिन उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफि पर फ्लॉप हो गई।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
#KaranJohar pic.twitter.com/2hJDV5ZbYN— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 18, 2025