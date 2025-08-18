2026 में धमाल मचाएंगे करण जौहर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@karanjohar)

करण जौहर साल 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार, खुद से किया ये वादा

लेखन दीक्षा शर्मा 02:17 pm Aug 18, 202502:17 pm

क्या है खबर?

करण जौहर बॉलीवुड की वो हस्ती हैं, जिनकी खूब आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी। वह न सिर्फ आज के दौर के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं, बल्कि उन्होंने अपने निर्देशन से बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी हैं। करण ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह समंदर किनारे नजर आ रहे हैं। इसके साथ करण ने बताया कि वह साल 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।