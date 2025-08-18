LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना न्यूयॉर्क में एक-दूजे का हाथ थामे दिखे, वीडियो वायरल 
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना न्यूयॉर्क में एक-दूजे का हाथ थामे दिखे, वीडियो वायरल 
एक-दूजे का हाथ थामे दिखे विजय-रश्मिका

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना न्यूयॉर्क में एक-दूजे का हाथ थामे दिखे, वीडियो वायरल 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 18, 2025
01:57 pm
क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पिछले काफी समय से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वे मीडिया और अपने फैंस के साथ लुक छिपी खेल रहे हैं। दोनों की नजदीकियों से गपशप गली गुलजार है। हाल ही में रश्मिका और विजय ने न्यूयॉर्क में 'इंडिया डे परेड' का नेतृत्व ग्रैंड मार्शल के रूप में किया। इस परेड से रश्मिका और विजय की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

वीडियो

रश्मिका और विजय का वीडियो देखा क्या?

सामने आए एक वीडियो में रश्मिका और विजय एक-दूजे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में दोनों भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय और रश्मिका ने दो फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ही फिल्में सफल रहीं। उनकी पहली फिल्म थी 'गीता गोविंदम', जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2019 में दोनों फिल्म 'डियर कॉमरेड' के लिए साथ आए और यह भी दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

ट्विटर पोस्ट

देखिए तस्वीरें