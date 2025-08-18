विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना न्यूयॉर्क में एक-दूजे का हाथ थामे दिखे, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पिछले काफी समय से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वे मीडिया और अपने फैंस के साथ लुक छिपी खेल रहे हैं। दोनों की नजदीकियों से गपशप गली गुलजार है। हाल ही में रश्मिका और विजय ने न्यूयॉर्क में 'इंडिया डे परेड' का नेतृत्व ग्रैंड मार्शल के रूप में किया। इस परेड से रश्मिका और विजय की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
वीडियो
रश्मिका और विजय का वीडियो देखा क्या?
सामने आए एक वीडियो में रश्मिका और विजय एक-दूजे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में दोनों भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय और रश्मिका ने दो फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ही फिल्में सफल रहीं। उनकी पहली फिल्म थी 'गीता गोविंदम', जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2019 में दोनों फिल्म 'डियर कॉमरेड' के लिए साथ आए और यह भी दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
A simple hand-hold, and somehow I’m grinning like an idiot. 🥹🦋#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #Virosh pic.twitter.com/pmfTe9JW39— 𝐏𝐫𝐢𝐲𝐚𝐫𝐧𝐚🦋 (@PriyarnaD_5) August 17, 2025
ट्विटर पोस्ट
देखिए तस्वीरें
Celebrating the 79th Independence Day at the India Day Parade in New York, the largest parade celebration outside India.— India in New York (@IndiainNewYork) August 17, 2025
We extend our sincere thanks to Congressman @RepShriThanedar, Mayor @NYCMayor Eric Adams, and Member of Parliament Shri Satnam Singh Sandhu @satnamsandhuchd ,… pic.twitter.com/WIVQjFPiNk