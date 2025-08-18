विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना न्यूयॉर्क में एक-दूजे का हाथ थामे दिखे, वीडियो वायरल 

वीडियो

रश्मिका और विजय का वीडियो देखा क्या?

सामने आए एक वीडियो में रश्मिका और विजय एक-दूजे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में दोनों भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय और रश्मिका ने दो फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ही फिल्में सफल रहीं। उनकी पहली फिल्म थी 'गीता गोविंदम', जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2019 में दोनों फिल्म 'डियर कॉमरेड' के लिए साथ आए और यह भी दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी।