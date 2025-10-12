IMDb पर छाईं इस साल आईं ये कन्नड़ फिल्में, एक ने हिला डाला 'सैयारा' का सिंहासन

इन दिनों कन्नड़ सिनेमा से निकली ' कांतारा चैप्टर 1 ' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। रिलीज के पहले ही दिन से ताबड़तोड़ कमाई करने वाली इस फिल्म के हीरो ऋषभ शेट्टी हैं। हिंदी भाषा में भी ये फिल्म जमकर कमाई कर रही है। देश के साथ-साथ विदेशों में भी सुनामी लेकर आई 'कांतारा चैप्टर 1' को इंटरनेट मूवी डाटाबेस (IMDb) पर भी शानदार रेटिंग मिली है। आइए जानें इस साल आईं किन कन्नड़ फिल्मों को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली।

#1 'महावतार नरसिम्हा' होम्बले फिल्म्स की 'महावतार नरसिम्हा' ने तो रिलीज होते ही इतिहास रच दिया था। शानदार विजुअल्स और दिलचस्प कहानी के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दिखाती इस फिल्म की गूंज न सिर्फ देश,बल्कि दुनियाभर में सुनाई दी। अश्विन कुमार के निर्देशन में बनी 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई इस एनिमेटेड फिल्म को IMDb पर 8.7 रेटिंग मिली है। 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 250.29 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 'एलुमाले' रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'एलुमाले' का निर्देशन पुनित रंगास्वामी ने किया और उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी। राना, प्रियंका अचार और जगपति बाबू ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी। 5 सितंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी। 4 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म ने भले ही औसत कमाई की, लेकिन IMDb पर इसे इस साल आईं सभी कन्नड़ फिल्मों में सबसे ज्यादा 9.2 रेटिंग मिली है।

#3 'सू फ्रॉम सो' 'सू फ्रॉम सो' रिलीज के बाद सिनेमाघरों में छा गई थी। बंपर कमाई के साथ साल 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में से एक बनी। जेपी थूमिनाड ने इसका निर्देशन किया और इसके लेखक भी वो ही हैं। बिना किसी शोर-शराबे के आई इस फिल्म को बनाने में बस 3 करोड़ रुपये लगे और इसने दुनियाभर में 121 करोड़ रुपये कमाए। IMDb पर इसे 7.7 रेटिंग मिली है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।