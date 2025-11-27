जॉन अब्राहम बनेंगे पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, बायोपिक के लिए रोहित शेट्टी से मिलाया हाथ
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम फिल्मी पर्दे पर एक्शन-कॉमेडी समेत हर किरदार में जंचते हैं। यह बात अलग है कि बीते कुछ सालों से उनका ध्यान सिर्फ गंभीर किरदारों पर हैं। 'वेदा' और द 'डिप्लोमैट' जैसी फिल्मों के बाद, अभिनेता अगली फिल्म में पुलिस कमिश्नर बनने जा रहे हैं। चर्चाएं ताे यही हैं, जिन्हें हवा तब मिली जब जॉन को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस की वर्दी में देखा गया। यह कथित बायोपिक फिल्म होगी जिसे रोहित शेट्टी बना रहे हैं।
परिचय
कौन हैं पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया?
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉन जिस बायोपिक फिल्म का हिस्सा बने हैं, वह पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की ऑटोबायोग्राफी 'लेट मी से इट नाउ' पर आधारित होगी। राकेश 1981 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं जिन्होंने करीब 36 साल तक महाराष्ट्र पुलिस में सेवाएं प्रदान की हैं। साल 2017 में उन्हें महानिदेशक (होम गार्ड) के पद से सेवानिवृत्त किया गया था। बताया जाता है कि निर्देशक रोहित अपनी कॉप यूनिवर्स के बैनर तले इस बायोपिक को बना रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
John Abraham Shooting at Mumbai Center Station #Mariabiopic @TheJohnAbraham @VenetiaSarll #Rakeshmaria #JohnAbraham pic.twitter.com/fCSFeVchOP— Asad Jafc (@AsadJafc) November 24, 2025
फिल्म
जॉन ने शुरू कर दी है फिल्म की शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉन को रेलवे स्टेशन पर आगामी पुलिस ड्रामा फिल्म की शूटिंग करते हुए देखा गया। शूटिंग दक्षिण मुंबई में शुरू हुई है, और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन ने मीरा रोड स्थित एलोरा स्टूडियो में एक पुलिस स्टेशन सेट भी तैयार किया है। सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसकों का अनुमान है कि यह 'सत्यमेव जयते' फ्रैंचाइजी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन बायोपिक की परियोजना अभी भी पक्की मानी जा रही है।