जॉन अब्राहम अगली फिल्म में रोहित शेट्‌टी के साथ नजर आएंगे

लेखन ज्योति सिंह 07:33 pm Nov 27, 202507:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम फिल्मी पर्दे पर एक्शन-कॉमेडी समेत हर किरदार में जंचते हैं। यह बात अलग है कि बीते कुछ सालों से उनका ध्यान सिर्फ गंभीर किरदारों पर हैं। 'वेदा' और द 'डिप्लोमैट' जैसी फिल्मों के बाद, अभिनेता अगली फिल्म में पुलिस कमिश्नर बनने जा रहे हैं। चर्चाएं ताे यही हैं, जिन्हें हवा तब मिली जब जॉन को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस की वर्दी में देखा गया। यह कथित बायोपिक फिल्म होगी जिसे रोहित शेट्‌टी बना रहे हैं।