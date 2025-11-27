WPL 2026 नीलामी: जॉर्जिया वेयरहम को गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा

WPL 2026 नीलामी: जॉर्जिया वेयरहम को गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में जॉर्जिया वेयरहम को गुजरात जायंट्स (GG) ने खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ GG ने अपने दल में शामिल किया है। बता दें कि वेयरहम ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और GG के लिए पहले भी WPL में खेल चुकीं हैं। ऐसे में आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा रहा है वेयरहम का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
वेयरहम ने अब तक 69 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 16.32 की उम्दा औसत के साथ 71 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.12 की है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/11 का रहा है। उनके बल्ले से 137.36 की स्ट्राइक रेट से 261 रन भी निकले हैं। इस खिलाड़ी ने 48 वनडे मुकाबले भी खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 42 पारियों में 27.28 की औसत से 49 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
ऐसा रहा है वेयरहम का WPL करियर
इस खिलाड़ी ने WPL में अब तक 20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 20 पारियों में 26.05 की औसत से 20 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.63 की री है। ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/21 का रहा है।