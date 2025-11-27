जॉर्जिया वेयरहम को शानदार स्पिन गेंदबाज हैं

WPL 2026 नीलामी: जॉर्जिया वेयरहम को गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन आदर्श कुमार 07:33 pm Nov 27, 202507:33 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में जॉर्जिया वेयरहम को गुजरात जायंट्स (GG) ने खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ GG ने अपने दल में शामिल किया है। बता दें कि वेयरहम ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और GG के लिए पहले भी WPL में खेल चुकीं हैं। ऐसे में आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।