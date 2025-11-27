WPL 2026 नीलामी: शिखा पांडे को 2.40 करोड़ रुपये में UPW ने खरीदा 

WPL 2026 नीलामी: शिखा पांडे को 2.40 करोड़ रुपये में UPW ने खरीदा
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे पर विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में खूब धनवर्षा हुई। दरअसल, उन्हें यूपी वारियर्स (UPW) ने 2.40 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। उन्होंने अपना बेस प्राइस 40 लाख रखा था और उनके नाम पर UPW के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2.20 करोड़ रुपये तक बोली लगाई थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
DC
कैसा रहा है शिखा पांडे का WPL करियर?
दाएं हाथ की तेज गेंदबाज शिखा ने WPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए 9 मैचों में 21.90 की औसत के साथ 11 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने WPL करियर में अब तक 27 मैचों में 23.20 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट के साथ 30 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है।
करियर
शिखा ने भारत से खेले हैं 62 टी-20 मैच
36 वर्षीय शिखा ने भारत की ओर से 62 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 26.16 की औसत और 6.49 की इकॉनमी रेट के साथ 43 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन पर 3 विकेट लेना रहा। उन्होंने भारत की ओर से 55 वनडे मैचों में 21.92 की औसत के साथ 75 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 टेस्ट में 4 सफलताएं हासिल की हैं।