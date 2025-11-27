शिखा पांडे को मिली खूब धनराशि (तस्वीर: एक्स/@ICC)

WPL 2026 नीलामी: शिखा पांडे को 2.40 करोड़ रुपये में UPW ने खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 07:24 pm Nov 27, 202507:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे पर विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में खूब धनवर्षा हुई। दरअसल, उन्हें यूपी वारियर्स (UPW) ने 2.40 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। उन्होंने अपना बेस प्राइस 40 लाख रखा था और उनके नाम पर UPW के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2.20 करोड़ रुपये तक बोली लगाई थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।