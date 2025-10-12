'कांतारा चैप्टर 1', 'सैयारा' को पछाड़ अब पड़ी 'छावा' के पीछे, 400 करोड़ से इंचभर दूर 

ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया फिल्म ' कांतारा चैप्टर 1 ' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले ही दिन से ये बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इसकी दमदार कहानी और किरदारों की दीवानगी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है। यही वजह है कि फिल्म ने टिकट खिड़की पर तूफान उठा दिया है। 'सैयारा' से लेकर 'वॉर 2' और 'कुली' को पीछे छोड़ने के बाद अब इसका अगला लक्ष्य 'छावा' है।

कमाई अब 'छावा' पर 'कांतारा: चैप्टर 1' की नजर सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन 37 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसी के साथ इसने भारत में 396.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म 400 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। 'कांतारा चैप्टर 1', 'सैयारा' (329.2 करोड़), 'वॉर 2' (236.55 करोड़) और 'कुली' (285 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ चुकी है। अब ये 'छावा' के पीछे पड़ी है, जिसने घेरलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

प्रीक्वल ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' का प्रीक्वल है 'कांतारा चैप्टर 1' 'कांतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने बनाया है और इसके हीरो भी वो खुद ही हैं। फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन दैवेया और जयराम जैसे कलाकार भी हैं। ये साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। इसकी कहानी कर्नाटक के काल्पनिक गांव कांतारा और उसके आसपास के जंगलों पर घूमती है। फिल्म कन्नड़, हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी 7 भाषाओं में उपलब्ध है। फिल्म की तीसरी किस्त 'कांतारा चैप्टर 2' नाम से रिलीज होगी।

अन्य फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की हालत खस्ता 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की रिलीज को 10 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन ये फिल्म अभी तक अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है। बजट 10वें दिन इसने 3.25 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ इसने भारत में 46.6 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म को करीब 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है।