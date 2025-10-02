बॉक्स ऑफिस: अक्षय कुमार-अरशद वारसी की 'जॉली LLB 3' ने 13वें दिन किया ये कमाल

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने रिलीज के 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 3.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। दूसरे हफ्ते में 11वें दिन इसने 2.75 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 12वें दिन फिल्म का कारोबार 3.75 करोड़ रुपये रहा था। 'जॉली LLB 3' ने अब तक भारत में 101.12 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इस तरह अक्षय के खाते में एक और 100 करोड़ी फिल्म शामिल हो गई है।

टक्कर

इन 2 फिल्मों से मिलेगी कड़ी टक्कर

अक्षय और अरशद की फिल्म 'जॉली LLB 3' को रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर काफी संघर्ष करना पड़ा है। अब मुकाबला और तगड़ा होगा, क्योंकि ऋषभ शेट्‌टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' के प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर- 1' ने 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी 'जॉली LLB 3' को टक्कर देने आ गई है। 'जॉली LLB 3' के सामने इन दोनों फिल्मों की चुनौती होगी।