प्रियदर्शन का बड़ा ऐलान, अक्षय की 'हेरा फेरी 3' के बाद ले लेंगे फिल्मों से संन्यास

'हेरा फेरी' से लेकर, 'हंगामा', 'हलचल', 'गरम मसाला', 'भागम भाग', 'चुप चुप के', 'दे दना दन' और 'भूल भुलैया' जैसी शानदार फिल्मों ने दर्शकों को खूब हंसाया है और इन सभी कहानियों को हम तक पहुंचाया है जाने-माने निर्देशक प्रियदर्शन ने। कॉमेडी जॉनर को वो एक अलग ही मुकाम पर लेकर गए। अब प्रियदर्शन ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिससे उनके प्रशंसकों का दिल बेशक टूट जाएगा। दरअसल, निर्देशक काम से संन्यास लेने वाले हैं।

तैयारी निर्देशक ने खुद किया खुलासा प्रियदर्शन 'हेरा फेरी 3' लेकर आ रहे हैं और वहीं उन्होंने 'हैवान' की शूटिंग भी शुरू कर दी है। ऑनमनोरमा से बातचीत में उन्होंने कहा, "इन फिल्मों को पूरा करने के बाद मैं रिटायर होने का सोच रहा हूं। मैं थक गया हूं। मैं आमतौर पर अपनी मूल फिल्मों के सीक्वल नहीं बनाता। ये मेरी पसंदीदा काम करने की शैली नहीं है, लेकिन मैं 'हेरा फेरी 3' जरूर बनाऊंगा, क्योंकि निर्माता लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।"

सराहना प्रियदर्शन ने अक्षय को बताया बॉलीवुड का मोहनलाल प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि 'हैवान उनकी मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मूल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले मोहनलाल हिंदी वर्जन का भी हिस्सा होंगे। फिल्ममेकर ने कहा, "उनका किरदार दर्शकों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सरप्राइज होगा।" अक्षय कुमार के साथ अपने तालमेल के बारे में प्रियदर्शन ने कहा, "यह सब सहजता की बात है। मेरे लिए वह बॉलीवुड के मोहनलाल हैं।"

आगामी फिल्में प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में भी नजर आएंगे अक्षय 'हैवान' में श्रेया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी होंगी। कोच्चि शेड्यूल पूरा करने के बाद टीम वागामोन, ऊटी और बाद में मुंबई का रुख करेगी। इसमें अक्षय खलनायक बने हैं। अरशद वारसी के साथ अक्षय की फिल्म 'जॉली LLB 3' भी रिलीज की राह पर है। अक्षय के पास फिल्म 'भूत बंगला' भी है और इसके निर्देशक भी प्रियदर्शन ही हैं। फिल्म में तब्बू और परेश रावल भी अहम भूमिका में हैं। 6 अप्रैल, 2026 को यह फिल्म रिलीज होगी।