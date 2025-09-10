अनुराग कश्यप के जन्मदिन पर फिल्म 'डकैत' का वीडियो जारी, दिखा धांसू अवतार 

LOADING...
'डकैत' का वीडियो जारी (तस्वीर: एक्स/@anuragkashyap72)

Sep 10, 2025
03:20 pm
बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप जल्द ही फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कहानी' में नजर आएंगे। इसमें वह पुलिस अधिकारी स्वामी की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म के हीरो अदिवी शेष हैं और इसमें उनकी जोड़ी मृणाल ठाकुर के साथ बनी है। अनुराग 53 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर फिल्म 'डकैत' की टीम ने एक खास वीडियो साझा किया है। इसके साथ टीम ने अनुराग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

सामने आए वीडियो में अनुराग का धाकड़ अवतार दिख रहा है। इसमें उनके जोरदार एक्शन दृश्य भी शामिल हैं। वह फिल्म की शूटिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो में अदिवी की भी झलक दिख रही है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान शैनिल देव ने संभाली है। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के खास मौके पर यानी 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है। फिल्म तेलुगु के साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी।

