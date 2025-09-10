'डकैत' का वीडियो जारी (तस्वीर: एक्स/@anuragkashyap72)

अनुराग कश्यप के जन्मदिन पर फिल्म 'डकैत' का वीडियो जारी, दिखा धांसू अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 03:20 pm Sep 10, 202503:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप जल्द ही फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कहानी' में नजर आएंगे। इसमें वह पुलिस अधिकारी स्वामी की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म के हीरो अदिवी शेष हैं और इसमें उनकी जोड़ी मृणाल ठाकुर के साथ बनी है। अनुराग 53 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर फिल्म 'डकैत' की टीम ने एक खास वीडियो साझा किया है। इसके साथ टीम ने अनुराग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।