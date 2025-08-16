IFFM अवॉर्ड्स: करण जौहर की 'होमबाउंड' की बड़ी जीत, अभिषेक बच्चन और जयदीप अहलावत भी छाए

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) 2025 का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों और विक्टोरियन सरकार के सम्मानित प्रतिनिधियों ने शिरकत की। तालियों और सिनेमाई गौरव से भरी इस शाम में फिल्म निर्माता करण जौहर की दुनियाभर में वाहवाही लूट चुकी फिल्म फिल्म 'होमबाउंड' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों बड़े पुरस्कार झटक लिए। उधर अभिनय के लिए अभिषेक बच्चन और जयदीप अहलावत ने अवॉर्ड जीता।

बड़ी जीत 'होमबाउंड' बनी बेस्ट फिल्म करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' IFFM अवॉर्ड्स में खूब चमकी। इसके लिए जहां निर्देशक नीरज घेवान ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपने नाम किया, वहीं बेस्ट फिल्म का खिताब भी 'होमबाउंड' को ही मिला। ये वही फिल्म है, जिसे 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट का स्टैंडिग ओवेशन मिला था। ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की इस फिल्म की कहानी ने कान्स में मौजूद दर्शकों को भावुक कर दिया था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने अभिषेक पुरस्कार समारोह में अभिषेक बच्चन को अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जिसके लिए उनके पति अमिताभ बच्चन ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है। उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे खुश्किस्मत पिता बताया है और कहा है कि अभिषेक बच्चन परिवार के गौरव और सम्मान है। उन्होंने इस पुरस्कार से अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है और बिना किसी दिखावे के बस अपने काम से अपनी पहचान बनाई।