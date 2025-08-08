हिमेश रेशमिया ये सम्मान पाने वाले इकलौते भारतीय कलाकार; दिलजीत से अरिजीत तक, सबको छोड़ा पीछे

जाने-माने गायक हिमेश रेशमिया और उनके गानों की दीवानगी आज भी वैसी ही है, जैसी कभी 90 के दशक में थी। लोग उनके गानों के ही नहीं, बल्कि उनके स्टाइल के भी फैन हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से बने कई फैन क्लब भी इसका सबूत हैं। अब हिमेश ने एक ऐसा कारनामा किया है, जो उनसे पहले कोई भारतीय सितारा नहीं कर पाया। ब्लूमबर्ग की पॉप पॉवर सूची में शामिल होने वाले हिमेश इकलौते भारतीय कलाकार बने हैं।

पहचान हिमेश ने रचा इतिहास ये महत्वपूर्ण पहचान न केवल हिमेश की लोकप्रियता का प्रमाण है, बल्कि ग्लोबल मंच पर भारतीय संगीत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाती है। ब्लूमबर्ग की यह रैंकिंग दुनिया के सबसे प्रभावाशाली पॉप सितारों को लेकर बनाई जाती है। किसी भी कलाकार को इस सूची में शामिल करने के लिए 7 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे लाइव शो से हुई कमाई और टिकटों की बिक्री, एल्बम और डिजिटल गानों की बिक्री या यूट्यूब पर मिले व्यूज।

उपलब्धि दुनिया के बड़े-बड़े कलाकारों की कतार में खड़े हो गए हिमेश ब्लूमबर्ग की सामने आई सूची में भारत से हिमेश इकलौते कलाकारा हैं। उनके अलावा इस सूची में ब्रूनो मार्स, लेडी गागा, बेले, कोल्डप्ले, जे होप जैसे, बिली एलिश, एड शीरन, शकीरा, बियॉन्से और बैड बनी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। हिमेश को इसमें 22वां स्थान मिला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोशल मीडिया पर हिमेश की इस नई उपलब्धि के लिए प्रशंसक लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।

लोकप्रियता 2,000 से भी ज्यादा सुपरहिट गाने दे चुके हिमेश हिमेश अब तक 2,000 से भी ज्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं और यूट्यूब पर उनके कंटेंट को 200 अरब से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। उनका पहला एल्बम 'आप का सुरूर' उस समय माइकल जैक्सन के 'थ्रिलर' के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था। बता दें कि 11 की उम्र में बड़े भाई को खो देने के बाद हिमेश ने पिता के सपनों के लिए संगीत में करियर बनाने का सपना देखा था।