'धड़क 2' ने सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया? यहां देखिए आंकड़े 

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धड़क 2' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी पहले गुरुवार को 1 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 7 दिन में इस फिल्म ने केवल 16.44 करोड़ रुपये ही कमाए हैं। 'धड़क 2' के निर्देशन की कमान शाजिया इकबाल ने संभाली है, वहीं करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म में आशीष चौधरी, विपिन शर्मा, मंजिरी पुपला और आदित्य ठाकरे जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं।

धड़क 2

कैसी है 'धड़क 2' की कहानी?

'धड़क 2' महज एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह पहचान, आत्म-सम्मान, सामाजिक संघर्ष और प्यार की कीमत जैसे गहरे और संवेदनशील विषयों को भी छूती है। इस रोमांटिक ड्रामा में तृप्ति ने विधि और सिद्धांत ने नीलेश की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनके इमोशनल और इंटेंस सीन दर्शकों को गहराई से छू रहे हैं। तृप्ति और सिद्धांत की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है।