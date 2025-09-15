सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक बॉलीवुड फिल्में, जो लाखों दिलों पर करती हैं राज
क्या है खबर?
रोमांस को बॉलीवुड का पर्याय कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर हिंदी फिल्में इस शैली पर ही बनती हैं। भारत की जनता को ऐसी फिल्में खूब पसंद आती हैं, जिनमें नायक नायिका की प्यार भरी कहानी दिखाई जाती है। वैसे तो अब तक बॉलीवुड में हजारों रोमांटिक फिल्में बन चुकी हैं। हालांकि, कुछ ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। चलिए बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्मों पर नजर डालते हैं।
#1
सैयारा
इन दिनों हर किसी की जुबान पर एक ही फिल्म का नाम है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं 'सैयारा' की, जो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई है। अनीत पड्डा और अहान पांडे की इस फिल्म ने दुनियाभर में 517.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस आंकड़े में देश में लगभग 373 करोड़ रुपये और विदेशों से 144 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है।
#2
कबीर सिंह
सैयारा की रिलीज से पहले तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म का खिताब 'कबीर सिंह' को मिला था। इस फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी। फिल्म की कहानी, शाहिद के बेबाक अंदाज, कियारा की सादगी और दोनों किरदारों के प्यार ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने विश्व भर में 379.02 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
#3
ये जवानी है दीवानी
2013 में रिलीज हुई रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' इस सूची में तीसरे स्थान पर है। इस फिल्म में लोगों ने न केवल मुख्य किरदारों की प्रेम कहानी को पसंद किया, बल्कि उनकी दोस्ती को भी सराहा। यह फिल्म आज भी लोगों की कम्फर्ट फिल्म है। इसकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने दुनियाभर में 318 करोड़ और भारत में 279 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
#4
तनु वेड्स मनु
'तनु वेड्स मनु' फिल्म में कंगना रनौत और आर माधवन की केमिस्ट्री देखकर लोग उनके दीवाने हो गए थे। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, लेकिन अब तक सबसे शानदार कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म ने भारत में कुल 152 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म ने विदेशों में भी धूम मचाई थी और लगभग 258 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी।
#5
दिलवाले
'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' शाहरुख खान और काजोल की सबसे लोकप्रिय फिल्म है। हालांकि, उनकी फिल्म 'दिलवाले' ने उससे भी ज्यादा कमाई की थी और लोगों का खूब प्यार बटोरा था। इस फिल्म में शाहरुख और काजोल के साथ-साथ वरुण धवन और कृति सेनन की भी जोड़ी देखने को मिली थी। इन सितारों की लोकप्रियता के चलते इस फिल्म ने दुनियाभर में 388 करोड़ और भारत में 148 करोड़ रुपये की कमाई की थी।