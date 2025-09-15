करण जौहर ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब करण ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फर्जी वेबसाइटों द्वारा उनके नाम और छवि के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने लोगों को उनके नाम पर अवैध रूप से सामान बेचने से रोकने का अनुरोध किया है।

याचिका करण की लोकप्रियता से फायदा उठा रहीं वेबसाइटें करण के वकील ने अदालत में कहा कि कुछ वेबसाइटें उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर टी-शर्ट, मग और अन्य सामान बेच रही हैं। यह उनकी छवि का दुरुपयोग है। करण ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि इन वेबसाइटों को रोकने के लिए आदेश पारित किया जाए ताकि उनके नाम और तस्वीर का व्यावसायिक शोषण न हो सके। न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को शाम 4 बजे सूचीबद्ध कर दिया।

अभिषेक-ऐश्वर्या अभिषेक और ऐश्वर्या ने भी की थी ये मांग पिछले दिनों बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक ने इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभिषेक और ऐश्वर्या ने जो याचिका दायर की है, उसमें साफ किया गया है कि उनके नाम, तस्वीर आवाज या पहचान का किसी भी तरह से बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल तुरंत रोका जाए।