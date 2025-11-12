हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' पर बोले- 12 अभिनेताओं ने ठुकराई, तब मेरे पास आई
क्या है खबर?
अभिनेता हर्षवर्धन राणे इन दिनों खूब चर्चा में हैं और हों भी क्यों न, उनकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉकस ऑफिस पर कमाल जो किया है। इससे पहले सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई उनकी फिल्म 'सनम तेरी कसम' ने तगड़ी कमाई की थी। बहरहाल, एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने बताया कि 'एक दीवाने की दीवानियत' कैसे उनकी झोली में आई। अभिनेता बोले कि इस फिल्म के लिए वो निर्माता-निर्देशक की पहली क्या दूसरी, तीसरी पसंद भी नहीं थे।
बातचीत
"जो सब छोड़ देते हैं, वो मेरे पास आता है"
बॉलीवुड हंगामा से हर्षवर्धन बोले कि जहां ज्यादातर कलाकार शिकायत करते हैं कि उनका रोल किसी और को दे दिया गया, वहीं उनके साथ इसका उल्टा होता है। जो रोल सब छोड़ देते हैं या मना कर देते हैं, वही आखिर में उनके पास आता है। उन्होंने बताया कि उनकी 'तैश', 'हसीन दिलरुबा' और 'पलटन' जैसी कई फिल्मों का प्रस्ताव पहले दूसरे कलाकारों को दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने वो फिल्में छोड़ दीं, तब हर्षवर्धन को वो किरदार मिले।
गिला-शिकवा
हर्षवर्धन बाेले- मुझे कोई शिकायत नहीं, ये मेरी किस्मत है
हर्षवर्धन बोले, "एक दीवाने की दीवानियत को भी 12 अभिनेताओं ने ठुकराया था। जब सबने फिल्म छोड़ दी, तब इसका प्रस्ताव मेरे पास आया। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं इसे अपने किस्मत मानता हूं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 'एक दीवाने की दीवानियत' को मिले 'A' सर्टिफिकेट से नाखुश थे तो उन्होंने कहा कि वो जीवन में क कोई शिकायत नहीं करते। चिंता, शिकायत और रोना, ये तीन चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी से हटा दी हैं।
स्क्रीन्स
कम स्क्रीन मिलने पर हर्षवर्धन ने कही ये बात
हर्षवर्धन बोले, "जब हमारी फिल्म को 'A' रेटिंग मिली या कम स्क्रीन मिलीं तो मैंने शिकायत करने के बजाय सोचा कि इसके पीछे कारण क्या है। 'थामा' का बजट 175 से 200 करोड़ रुपये का था तो जाहिर है, जितना बड़ा माल होगा, उतनी ज्यादा दुकानें चाहिए उसे बेचने के लिए। हर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करने का बराबर मौका मिलता है। मैं शिकायत करने के बजाय हर स्थिति को समझने और स्वीकार करने में यकीन रखता हूं।"
आगामी फिल्में
हर्षवर्धन की आने वाली फिल्में
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर ने हर्षवर्धन को अपनी अगली फिल्म का प्रस्ताव दिया है। 'एक दीवाने की दीवानियत' में वो अभिनेता के काम से बेहद प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि ये एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी, जिसके हीरो हर्षवर्धन होंगे। वो जॉन अब्राहम की 'फोर्स' फ्रेंचाइजी से भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजीदा शेख संग उनकी फिल्म 'कुन फाया कुन' आ रही है, वहीं निर्देशक उमंग कुमार की फिल्म 'सिला' भी उनके पास है।