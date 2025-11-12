हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' पर बोले- 12 अभिनेताओं ने ठुकराई, तब मेरे पास आई

बातचीत "जो सब छोड़ देते हैं, वो मेरे पास आता है" बॉलीवुड हंगामा से हर्षवर्धन बोले कि जहां ज्यादातर कलाकार शिकायत करते हैं कि उनका रोल किसी और को दे दिया गया, वहीं उनके साथ इसका उल्टा होता है। जो रोल सब छोड़ देते हैं या मना कर देते हैं, वही आखिर में उनके पास आता है। उन्होंने बताया कि उनकी 'तैश', 'हसीन दिलरुबा' और 'पलटन' जैसी कई फिल्मों का प्रस्ताव पहले दूसरे कलाकारों को दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने वो फिल्में छोड़ दीं, तब हर्षवर्धन को वो किरदार मिले।

गिला-शिकवा हर्षवर्धन बाेले- मुझे कोई शिकायत नहीं, ये मेरी किस्मत है हर्षवर्धन बोले, "एक दीवाने की दीवानियत को भी 12 अभिनेताओं ने ठुकराया था। जब सबने फिल्म छोड़ दी, तब इसका प्रस्ताव मेरे पास आया। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं इसे अपने किस्मत मानता हूं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 'एक दीवाने की दीवानियत' को मिले 'A' सर्टिफिकेट से नाखुश थे तो उन्होंने कहा कि वो जीवन में क कोई शिकायत नहीं करते। चिंता, शिकायत और रोना, ये तीन चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी से हटा दी हैं।