गोविंदा को मिली अस्पताल से छुट्टी, बाहर आकर बोले- योग प्राणायाम ही बेहतर

बयान

गोविंदा ने बताया क्यों बिगड़ी थी तबीयत

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अच्छा हूं। ज्यादा मेहनत कर लिया और थकान हो गई। योग प्राणायाम अच्छा है। भारी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा कठिन है। मैं कोशिश कर रहा हूं पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी हो जाए लेकिन मुझे लगता है योग प्राणायाम करें वही अच्छा है।" अभिनेता ने बताया कि बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि करने के कारण उन्हें बेहोशी का परिणात भुगतना पड़ा। उन्हें इसके चलते काफी थकान हो गई थी।