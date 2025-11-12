गोविंदा को मिली अस्पताल से छुट्टी, बाहर आकर बोले- योग प्राणायाम ही बेहतर
क्या है खबर?
अभिनेता गोविंदा को बुधवार की दोपहर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 11 नवंबर की देर रात अभिनेता की अचानक तबीयत खराब हुई थी। उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया जहां उनकी कुछ जांच भी हुई। हालांकि गोविंदा अब अस्पताल से बाहर आ गए हैं, और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी स्थिति के बारे में आश्वासन दिया है।
बयान
गोविंदा ने बताया क्यों बिगड़ी थी तबीयत
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अच्छा हूं। ज्यादा मेहनत कर लिया और थकान हो गई। योग प्राणायाम अच्छा है। भारी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा कठिन है। मैं कोशिश कर रहा हूं पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी हो जाए लेकिन मुझे लगता है योग प्राणायाम करें वही अच्छा है।" अभिनेता ने बताया कि बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि करने के कारण उन्हें बेहोशी का परिणात भुगतना पड़ा। उन्हें इसके चलते काफी थकान हो गई थी।
जांच
डॉक्टर ने रिपोर्ट जांच के बाद दी छुट्टी
गोविंदा के वकील और करीबी दोस्त ललित बिंदल ने बातचीत में बताया कि डॉक्टर ने अभिनेता की जांच रिपोर्ट देखी है। सबकुछ सामान्य होने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई है। ललित ने कहा, "वह करीब एक महीने से बहुत व्यस्त थे, और शायद इसी वजह से उन्हें बेहोशी आई होगी। पिछले कुछ दिनों से उनकी व्यस्त दिनचर्या के कारण भी उन्हें ऐसा भ्रम हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और खान-पान का ध्यान रखने की सलाह दी है।"