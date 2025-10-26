बॉक्स ऑफिस: 'थामा' को थोड़ी राहत, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने निकाली अपनी लागत

थामा बढ़ी 'थामा' की रफ्तार सैकनिल्क के मुताबिक, 'थामा' ने चौथे दिन जहां 10 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं 5वें दिन यानी पहले शनिवार को इसने 13 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ भारत में फिल्म ने 78.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, लेकिन ये एक बड़ी स्टारकास्ट और लगभग 150 करोड़ के बजट वाली फिल्म के लिए औसत माना जा रहा है। समीक्षक मानते हैं कि कहानी में मजबूती की कमी के कारण फिल्म अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकी।

कहानी क्या है 'थामा' की कहानी? निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिन्होंने 'मुंज्या' बनाई थी। फिल्म 'थामा' बेताल की प्रजाति की कहानी है, जिसे लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म की कहानी आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना की है, जो घने जंगलों में ट्रेकिंग करने जाता है। वहां भालू उस पर हमला करता है और फिर एक रहस्यमयी लड़की ताड़का (रश्मिका मंदाना) उसकी जान बचाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है।

अन्य फिल्म दर्शकों को अपना दीवाना बना रही 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर 21 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से हर दिन चौंकाया है। 5वें दिन फिल्म अपना बजट निकालकर मुनाफे की ओर बढ़ चुकी है। 30 कराेड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब हिट का टैग हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है।