बॉक्स ऑफिस: 'थामा' को थोड़ी राहत, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने निकाली अपनी लागत
क्या है खबर?
दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में एक ओर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' रिलीज हुई, वहीं फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' दर्शकों के बीच आई। 'थामा' ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन हफ्ते के दिनों में इसकी कमाई में गिरावट आई। अब वीकेंड पर इसकी कमाई थोड़ी बढ़ी है। उधर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को इतना पसंद किया जा रहा है कि ये वीकेंड खत्म होने से पहले ही हिट बनने के करीब पहुंच चुकी है।
थामा
बढ़ी 'थामा' की रफ्तार
सैकनिल्क के मुताबिक, 'थामा' ने चौथे दिन जहां 10 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं 5वें दिन यानी पहले शनिवार को इसने 13 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ भारत में फिल्म ने 78.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, लेकिन ये एक बड़ी स्टारकास्ट और लगभग 150 करोड़ के बजट वाली फिल्म के लिए औसत माना जा रहा है। समीक्षक मानते हैं कि कहानी में मजबूती की कमी के कारण फिल्म अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकी।
कहानी
क्या है 'थामा' की कहानी?
निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिन्होंने 'मुंज्या' बनाई थी। फिल्म 'थामा' बेताल की प्रजाति की कहानी है, जिसे लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म की कहानी आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना की है, जो घने जंगलों में ट्रेकिंग करने जाता है। वहां भालू उस पर हमला करता है और फिर एक रहस्यमयी लड़की ताड़का (रश्मिका मंदाना) उसकी जान बचाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है।
अन्य फिल्म
दर्शकों को अपना दीवाना बना रही 'एक दीवाने की दीवानियत'
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर 21 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से हर दिन चौंकाया है। 5वें दिन फिल्म अपना बजट निकालकर मुनाफे की ओर बढ़ चुकी है। 30 कराेड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब हिट का टैग हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है।
कांतारा: चैप्टर 1
'कांतारा: चैप्टर 1' ने कितने कमा लिए?
साल 2025 में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने इसे पीछे छोड़ दिया है और ये साल 2025 की दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 'छावा' ने जहां 807.91 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं 'कांतारा: चैप्टर 1' दुनियाभर में 809 करोड़ रुपये कमा चुकी है। फिल्म ने भारत में 24 दिनों में 579.20 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है।