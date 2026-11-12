सोनी ने लगाई बड़ी बोली, जानिए कितने करोड़ में बिकी 'हनुमान अंश'

सोनी का 2 करोड़ की 'हनुमान अंश' पर बड़ा दांव, जानिए कितने करोड़ में बिकी फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 07:11 pm Nov 12, 202607:11 pm

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब फिल्म 'हनुमान अंश' OTT पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित ये फिल्म 27 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के साढ़े 3 महीने से भी अधिक समय बाद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है। सोनी ने इसके राइट्स के लिए मोटी रकम अदा की है। इसके तुरंत बाद सोनी मैक्स पर इसका टीवी प्रीमियर भी होगा।