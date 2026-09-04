'हनुमान अंश': कौन थे नीम करौली बाबा

'हनुमान अंश' की गूंज: कौन थे नीम करौली बाबा, स्टीव जॉब्स-मार्क जुकरबर्ग भी थे जिनसे प्रेरित?

लेखन नेहा शर्मा 05:39 pm Sep 04, 202605:39 pm

क्या है खबर?

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की नई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित ये भक्ति ड्रामा सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी है और भारत में 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। 20वीं सदी के भारत की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म लक्ष्मण दास के बचपन, आध्यात्मिक जागृति और नीम करौली बाबा बनने के सफर को दिखाती है। आइए जानते हैं कौन थे नीम करौली बाबा।