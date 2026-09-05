'हनुमान अंश' को OTT ने दिखाया था ठेंगा

OTT ने नकारा, जनता ने सिर आंखों पर बैठाया; ब्लॉकबस्टर बनी 'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास

लेखन नेहा शर्मा 02:30 pm Sep 05, 202602:30 pm

क्या है खबर?

'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने खुलासा किया कि एक OTT प्लेटफॉर्म ने उनकी फिल्म के विचार को बेहद अपमानजनक तरीके से खारिज कर दिया था। हालांकि, इस रिजेक्शन ने फिल्म को सिनेमाघरों तक ले जाने के उनके इरादे को मजबूत कर दिया। OTT से नकारे जाने के बावजूद दर्शकों के जबरदस्त प्यार की बदौलत केवल 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से अधिक की ऐतिहासिक कमाई कर सबको हैरान कर दिया है।