'टॉक्सिक' रिव्यू: यश का चला जादू या 3 घंटे झेलना पड़ा टॉर्चर? जानिए क्या बोली जनता

लेखन नेहा शर्मा 02:04 pm Aug 26, 202602:04 pm

क्या है खबर?

'KGF: चैप्टर 2' के 4 साल बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से हुई है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी लगभग 500 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म से दर्शकों को भारी उम्मीदें थीं। हालांकि, 26 अगस्त को रिलीज होते ही फिल्म को मिला-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एक्स पर लोग जहां यश और VFX की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कमजोर कहानी और निर्देशन की कड़ी आलोचना हो रही है।