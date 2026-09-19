'टॉक्सिक' से टकराव पर क्या बोलीं 'हनुमान अंश' की निर्माता?

'टॉक्सिक' से टक्कर पर बोलीं 'हनुमान अंश' की निर्माता- सोचा नहीं था 1 दिन भी टिकेंगे

लेखन नेहा शर्मा 06:45 pm Sep 19, 202606:45 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'हनुमान अंश' की सह-निर्माता रागिनी सोना ने अपनी फिल्म को मिली चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के आते ही 'हनुमान अंश' के शो 350 सिनेमाघरों से घटकर सिर्फ 25-30 में ही सिमट गए थे। फिल्म लगभग सिनेमाघरों से बाहर होने वाली थी। हालांकि, निर्माताओं ने हिम्मत दिखाई और स्क्रीन्स की संख्या दोबारा बढ़वाई। रागिनी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 'टॉक्सिक' के आगे टिक पाएंगे।