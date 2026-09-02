'हनुमान अंश' से चमके शोभिनव सत्या कौन हैं?

'हनुमान अंश' से स्टार बने शोभिनव सत्या कौन हैं? शाहरुख से यश तक, सबको छोड़ा पीछे

लेखन नेहा शर्मा 06:11 pm Sep 02, 202606:11 pm

क्या है खबर?

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि शाहरुख खान की 'जवान', रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और 500 करोड़ के बजट वाली यश की 'टॉक्सिक' भी पीछे छूट गईं। महज 2 करोड़ के बजट में बनी इस ब्लॉकबस्टर के हीरो शोभिनव सत्या हैं, जिन्होंने फिल्म में 'नीम करोली बाबा' का किरदार निभाया है। 2,000 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा कमाकर और बिना किसी बड़े स्टार पावर के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाले शोभिनव कौन हैं, आइए जानें।