केरलम: एझिमाला स्थित INA में अवैध रूप से काम कर रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

इस गिरफ्तारी के बाद इस बात की जांच शुरू हो गई है कि सोरेन फर्जी कागजात के साथ नौकरी पाने में कैसे कामयाब रहा और सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करने में उसकी मदद किसने की।

अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि उसने वहां कितने समय तक काम किया और क्या रक्षा स्थलों पर सुरक्षा के लिए इसके कोई व्यापक निहितार्थ हैं।

इसी तरह उसके नौसेना अकादमी में किए गए कार्यों की भी जांच जारी है।