केरलम: एझिमाला स्थित INA में अवैध रूप से काम कर रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार
क्या है खबर?
केरलम के कन्नूर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और अवैध प्रवासियों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। पायनूर के पास एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (INA) में काम कर रहे 32 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक बिप्लब सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह भारतीय नागरिक होने का दिखावा करके लॉन्ड्री विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। वह लगभग एक साल से अपनी वास्तविक नागरिकता छिपाने में कामयाब रहा था।
निगरानी
नौसेना अधिकारियों ने शुरू की सोरेन पर निगरानी
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नौसेना अधिकारियों को सोरेन के व्यवहार पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे निगरानी में रख दिया।
विस्तृत जांच के बाद, कथित तौर पर उसके मोबाइल फोन से दस्तावेज और अन्य जानकारी मिली जिससे पता चला कि वह बांग्लादेशी नागरिक था।
इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। उसके सभी बयान दर्ज करने के बाद शुक्रवार को रात लगभग 8:15 बजे उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
जांच
सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में जांच शुरू
इस गिरफ्तारी के बाद इस बात की जांच शुरू हो गई है कि सोरेन फर्जी कागजात के साथ नौकरी पाने में कैसे कामयाब रहा और सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करने में उसकी मदद किसने की।
अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि उसने वहां कितने समय तक काम किया और क्या रक्षा स्थलों पर सुरक्षा के लिए इसके कोई व्यापक निहितार्थ हैं।
इसी तरह उसके नौसेना अकादमी में किए गए कार्यों की भी जांच जारी है।
रैकेट
कन्नूर में बांग्लादेशी महिलाओं के रैकेट का भंडाफोड़
नौसेना अकादमी से हुई गिरफ्तारी के पहले कन्नूर पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 5 बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से रहने और काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इनमें से 4 महिलाओं को गुरुवार को कन्नूर शहर के एक स्पा में काम करने और अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
महिलाओं की पहचान नजमा अख्तर (40), तस्लीमा खातून (25), मोयना खातून (29) और नसरी बीबी (28) के रूप में हुई है।