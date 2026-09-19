दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 113 मुकाबले खेले गए हैं।

इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 52 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 57 मुकाबले अपने नाम किए हैं।

एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका, जबकि 3 मैच टाई रहे।

दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में एक मैच रद्द हुआ है। वहीं, 2 मैच दक्षिण अफ्रीका और 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं।