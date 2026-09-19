बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने गाड़े झंडे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर मनाया जीत का जश्न

'हनुमान अंश' को सिनेमाघरों में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के 43वें दिन 5 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद भारत में इसका कुल कारोबार 248.38 करोड़ रुपये हो गया है, वहीं दुनियाभर में फिल्म की कमाई 316.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 7 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म एक प्लान की गई ट्राइलॉजी का पहला हिस्सा है यानी कहानी के अगले हिस्सों में भी दर्शकों को नीम करोली बाबा की जिंदगी से जुड़े और पहलू देखने को मिल सकते हैं।