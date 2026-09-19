पोवार बन सकते हैं BCCI की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष (तस्वीर: एक्स/@ICC)

रमेश पोवार बन सकते हैं BCCI की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 04:33 pm Sep 19, 202604:33 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय स्पिनर रमेश पोवार अब एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक, उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष का पद मिल सकता है। दरअसल, BCCI नई जूनियर चयन पैनल बनाने जा रही है। पोवार अपने क्रिकेट करियर से संन्यास के बाद से कोचिंग करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में वह नई जिम्मेदारी में दिख सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।