इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बॉलीवुड में आए ये अभिनेता

फिल्मी दुनिया में आने से पहले इंजीनियर थे ये 5 सितारे

लेखन अंशिका शुक्ला 04:30 pm Sep 19, 202604:30 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत करने से पहले कई सितारों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अलग-अलग विषयों में डिग्री हासिल की। इनमें कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा लेकर बाद में अभिनय को अपना करियर बनाया। आज ये सितारे अपनी शानदार अदाकारी और दमदार किरदारों से दर्शकों के बीच खास पहचान बना चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।