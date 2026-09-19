फिल्मी दुनिया में आने से पहले इंजीनियर थे ये 5 सितारे
क्या है खबर?
बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत करने से पहले कई सितारों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अलग-अलग विषयों में डिग्री हासिल की। इनमें कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा लेकर बाद में अभिनय को अपना करियर बनाया। आज ये सितारे अपनी शानदार अदाकारी और दमदार किरदारों से दर्शकों के बीच खास पहचान बना चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।
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विक्की कौशल और कृति सैनन
विक्की कौशल ने 2009 में मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा।
अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले कृति सैनन ने नोएडा स्थित जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) की डिग्री हासिल की थी।
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सुशांत सिंह राजपूत और तापसी पन्नू
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी। हालांकि, अभिनय के लिए उन्होंने अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी और मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा।
तापसी पन्नू ने नई दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और डिग्री हासिल की। मॉडलिंग को करियर बनाने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी काम किया था।
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#5 सोनू सूद
सोनू सूद ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले नागपुर के यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी। उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की और इसके बाद अभिनय की दुनिया में अपना करियर शुरू किया।