संदीप रेड्डी वांगा इधर 'स्पिरिट' का प्रोमो लाए, उधर भिड़ गए शाहरुख और प्रभास के फैंस 

प्रभास के जन्मदिन पर प्रशंसकों को सरप्राइज देते हुए निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'स्पिरिट' का प्रोमो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो मिनटों में वायरल हो गया। इधर जहां प्रभास की इस फिल्म का प्रोमो रिलीज हुआ, उधर शाहरुख खान और प्रभास के प्रशंसकों के बीच कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा क्या था टीजर में, जिसके चक्कर में सोशल मीडिया पर शाहरुख और प्रभास के प्रशंसकों के बीच घमासान मच गया, आइए जानते हैं।

खुशी ऑडियो प्रोमो देख खुशी से झूम उठे प्रभास के प्रशंसक भारतीय सिनेमा के 'डार्लिंग' प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' का एक ऑडियो प्रोमो रिलीज किया गया। ये इस फिल्म की पहली झलक थी, इसलिए प्रशंसक खुशी से झूम उठे, लेकिन इस ऑडियो प्रोमो में डायलॉग्‍स के बीच स्‍क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा, जिससे शाहरुख के फैंस बुरी तरह बिफर गए। दरअसल, डेढ़ मिनट के प्रोमो में जहां डायलॉग्‍स सुनाई दे रहे हैं, वहीं स्‍क्रीन पर तृप्‍त‍ि डिमरी और विवेक ओबेरॉय जैसे फिल्म के कलाकारों से भी परिचय करवाया गया।

नाराजगी तिलमिला उठे शाहरुख के फैंस शाहरुख के प्रशंसकों को मिर्ची तब लगी, जब प्रभास के नाम के साथ लिखा गया- भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार। फिर क्या था, ये देखते ही प्रभास और शाहरुख के प्रशंसकों के बीच सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया। शाहरुख के प्रशंसक वांगा को लताड़ रहे हैं कि उन्होंने प्रभास को क्या सोचकर भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा है, क्या उन्होंने शाहरुख की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। वो इसे शाहरुख का अपमान बता रहे हैं।

कटाक्ष प्रभास, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार, क्या सच में? शाहरुख के एक फैन ने एक्स पर 'स्‍प‍िरिट' के प्रोमो से प्रभास का टाइटल कार्ड साझा कर लिखा, 'भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार? अच्छी कोशिश है, लेकिन मुंबई से लेकर मोरक्को तक दिलों पर राज करने वाला सिर्फ एक ही बादशाह है शाहरुख खान।' एक अन्य शाहरुख फैन ने लिखा, 'प्रभास से कोई बैर नहीं है, उनका कोई अनादर नहीं, लेकिन 'भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार'? क्‍या सच में?' एक ने मीम पोस्ट कर लिखा, 'घंटे का सबसे बड़ा सुपरस्टार।'

ट्विटर पोस्ट शाहरुख के फैंस को लगी मिर्ची Ghante ka India's Biggest Superstar pic.twitter.com/8nebSzhPkA — Bollywood Memers (@BollywoodMemers) October 23, 2025

पलटवार प्रभास के प्रशंसक भी चुप नहीं रहे दूसरी ओर, तेलुगू सिनेमा के पैन इंडिया स्टार प्रभास के प्रशंसक भी चुप नहीं रहे। एक ने लिखा, 'मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने बिलकुल सही कहा है। प्रभास वाकई भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं।' एक अन्य प्रभास फैन ने तर्क दिया, 'बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बात का सबूत है कि वांगा जो कह रहे हैं, वो बिलकुल सही है।' प्रभास के फैंस शाहरुख पर हमला बोलते हुए उनका समर्थन और बचाव कर रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट प्रभास का पक्ष ले रहे प्रशंसक I think Sandeep Reddy Vanga got it right.



Prabhas is indeed India's Biggest Superstar!



Wishing him many more birthdays ahead for him to be the wind under the wings of directors to bring their extraordinary visions to life. — Kartik Dayanand (@KartikDayanand) October 23, 2025