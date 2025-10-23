प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म
क्या है खबर?
सुपरस्टार प्रभास की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। अभिनेता ने अपने जन्मदिन पर इस पोस्टर को रिलीज करते हुए प्रशंसकों को तोहफा दिया है। पिछले महीने मेकर्स ने 'द राजा साब' का ट्रेलर जारी किया था जिसे शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। आलम ये है कि लोगों ने अभी से प्रभास की फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है। 'द राजा साब' का निर्देशन मारुति ने किया है।
रिलीज
पोस्टर में प्रभास का दिखा शानदार लुक
प्रभास ने सोशल मीडिया पर 'द राजा साब' से प्रभास का नया पोस्टर जारी किया और लिखा, 'आप सभी से 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में मुलाकात होगी... !' बता दें कि प्रभास की ये फिल्म पहले 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज तारीख में बदलाव कर दिया। अब ये फिल्म अगले साल 9 जनवरी, 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
The upcoming film Raja Saab, starring Prabhas, is set for a worldwide release on January 9, 2026. The film is directed by Maruthi and produced by TG Vishwa Prasad under the People Media Factory banner. Music is composed by Thaman S.#RajaSaab #Prabhas #Maruthi #ThamanS… pic.twitter.com/Mv1rvG3P7P— SIIMA (@siima) October 23, 2025