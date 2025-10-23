प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:07 pm Oct 23, 202503:07 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। अभिनेता ने अपने जन्मदिन पर इस पोस्टर को रिलीज करते हुए प्रशंसकों को तोहफा दिया है। पिछले महीने मेकर्स ने 'द राजा साब' का ट्रेलर जारी किया था जिसे शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। आलम ये है कि लोगों ने अभी से प्रभास की फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है। 'द राजा साब' का निर्देशन मारुति ने किया है।