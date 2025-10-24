परेश रावल ने ठुकरा दी अजय देवगन की 'दृश्यम 3', बोले- मजा नहीं आया

अजय देवगन फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' की सफलता के बाद दर्शक तीसरे भाग 'दृश्यम 3' की राह बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। चर्चा थी कि इस बार परेश रावल भी फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन फिर खबर आई कि उन्होंने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब हाल ही में परेश ने इस फिल्म पर बात की और बताया कि उन्होंने इसका हिस्सा बनाने से इनकार क्यों किया।

दो टूक फिल्म अच्छी है, पर वो किरदार मजेदार नहीं था बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में परेश बोले, "हां, मेरे पास 'दृश्यम 3' का प्रस्ताव आया था, लेकिन मुझे फिल्म में अपने किरदार को देखकर मजा नहीं आया। मेरा किरदार मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि, 'दृश्यम 3' की स्क्रिप्ट मजेदार है। इसकी कहानी रोमांच से भरी हुई है, लेकिन अच्छी कहानी में किरदार भी अच्छा होनेा चाहिए। तभी मजा आता है, लेकिन उस भूमिका ने मुझे उत्साहित नहीं किया।"

रिलीज अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी 'दृश्यम 3' अभिषेक पाठक के निर्देशन में बन रही 'दृश्यम 3' की शूटिंग दिसंबर में शुरू हो सकती है। फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। काफी हद तक संभव है कि 'दृश्यम 3' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी। इसकी रिलीज के साथ ही इस क्राइम थ्रिलर फिल्म सीरीज का सफर खत्म हो जाएगा। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां दूसरा भाग खत्म हुआ था। ये अजय, तब्बू और अक्षय खन्ना के किरदारों के इर्द-गिर्द घूमेगी।

फिल्म 'थामा' में नजर आ रहे परेश इन दिनाें परेश निर्माता दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' में नजर आ रहे हैं। भले ही रिलीज के तीसरे दिन इस फिल्म की कमाई घट गई हो, लेकिन फिर भी 3 दिन में इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकढ़ा पार कर लिया है। फिल्म में परेश ने आयुष्मान खुराना के पिता का किरदार निभाया है, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक अंदाज से फिर दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया है।