एल्विश यादव किसके निशाने पर? हिमांशु भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी, जानिए क्या था मकसद
क्या है खबर?
जाने-माने यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिस समय गोलीबारी हुई, उस दौरान एल्विश के माता-पिता घर पर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एल्विश के घर पर गोलीबारी करने की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। क्या हमलावर एल्विश यादव की जान लेने आए थे? आइए जानते हैं क्या था मकसद।
जिम्मेदारी
गैंग एल्विश के इस खास दोस्त पर भी करवा चुका फायरिंग
अमेरिका में छिपे हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उसके लोगों ने यह गोलीबारी की है। इसी गैंग ने एल्विश के खास दोस्त राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाई थी और उसके फाइनेंसर की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गैंग ने अपने पोस्ट की शुरुआत जय भोले और राम-राम भाई से की है। पोस्ट में लिखा है कि एल्विश के घर जो गोली चली है, वो गैंग ने नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया से चलवाई है।
वजह
गोलीबारी का कारण भी बताया
गैंग ने गोली चलाकर एल्विश को अपना परिचय दिया है। उसका कहना है कि एल्विश ने सट्टेबाजी का प्रचार करके बहुत घर बर्बाद किए हैं, इसलिए उसके घर पर फायरिंग की गई है। इसके साथ ही इस गैंग ने अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों को चेतावनी दी है कि जो भी सट्टे को बढ़ावा देगा, उसके पर कभी भी गोली चल सकती है। कुल मिलाकर ये फायरिंग सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वालों को चेतावनी देने के लिए की गई।