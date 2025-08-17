एल्विश यादव किसके निशाने पर? हिमांशु भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी, जानिए क्या था मकसद

जिम्मेदारी

गैंग एल्विश के इस खास दोस्त पर भी करवा चुका फायरिंग

अमेरिका में छिपे हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उसके लोगों ने यह गोलीबारी की है। इसी गैंग ने एल्विश के खास दोस्त राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाई थी और उसके फाइनेंसर की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गैंग ने अपने पोस्ट की शुरुआत जय भोले और राम-राम भाई से की है। पोस्ट में लिखा है कि एल्विश के घर जो गोली चली है, वो गैंग ने नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया से चलवाई है।