एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, पिता ने बताया हाल

जाने-माने यूट्यूबर और ' बिग बॉस OTT ' के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। उनके घर पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रविवार सुबह 5 बजे उनके घर पर 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद से गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

मौजूदगी घटना के वक्त घर पर कौन था? एल्विश के गुरुग्राम सेक्टर 56 स्थित घर पर फायरिंग हुई है। हालांकि एल्विश गोलीबारी के समय घर पर मौजूद नहीं थे। घटना के वक्त केवल केयर टेकर था, जिसने पुलिस को इस फायरिंग की जानकारी दी। पुलिस को करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग के सबूत मिले है, वहीं एल्विश के परिवार के मुताबिक, उसे कोई धमकी नहीं मिली थी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसमें से 2 ने फायरिंग की

शिकायत एल्विश ने दर्ज नहीं की शिकायत पुलिस के अनुसार, अभी तक एल्विश की ओर से इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि गोली के निशान और अन्य सबूत जुटाए जा सकें। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फायरिंग शायद चेतावनी के तौर पर की गई हो, लेकिन अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

बयान एल्विश के पिता का बयान आया एल्विश दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते हैं। घर में तब उनके परिवार के कुछ सदस्य थे, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उनके पिता राम अवतार यादव बोले कि घटना से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी और किसी ने उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश नहीं की थी। जब गोलियां चलीं तब वो सो रहे थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वो कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं।